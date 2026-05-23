美國酒店地產總商會在香港正式成立亞洲分會，打造連接美國與亞洲行業領袖的統一平台

香港2026年5月23日 /美通社/ -- 代表全美廣泛酒店相關行業領袖的美國本土協會美國酒店地產總商會(AHOCA)，將於5月26日在香港舉辦其亞洲分會成立活動，本次活動由CSTS Enterprises和Connexus Travel（全旅達國際旅遊，CSTS旗下公司）協力推動。此舉標誌著AHOCA在與亞洲行業領袖（包括酒店所有者和酒店業投資者）建立結構化合作方面，邁出了關鍵的第一步。 這場僅限受邀嘉賓參加的活動將在位於尖沙咀的香港海景嘉福洲際酒店(InterContinental Grand Stanford Hong Kong)舉行，屆時將匯聚來自美國、香港、澳門及更廣泛地區的資深酒店所有者、家族酒店集團負責人與行業領袖，就跨境合作、長期酒店持有及資本合作機會進行閉門對話。

AHOCA成立於美國，代表一個由頂級行業參與者組成的網絡，包括酒店所有者、酒店業投資者與金融家、建築商、房地產商及其他相關垂直行業的企業，這些成員均擁有深厚的運營經驗和長期持有的投資理念。AHOCA的亞洲拓展，反映出美國行業參與者對與香港及區域性酒店業生態系統建立更緊密的聯繫的興趣日益增長。 AHOCA亞洲分會主席兼執行董事Abel Zhao表示：「香港仍然是連接全球資本與運營經驗最重要的橋樑之一。此次分會成立活動的目的不在於促成交易，而在於在擁有酒店業長期視野的所有者與專業人士之間建立互信關係。」

活動的討論議題將包括： 香港的成功故事及向美國市場的拓展——CSTS Enterprises的發展歷程

為體驗經濟培養旅遊與酒店業人才

不斷變化的酒店業中品牌價值的演變

香港——成功邁向亞洲及更廣闊市場的跳板

中國品牌出海

美國房地產開發 目前預計將有來自香港酒店界、地產界及投資界的領袖出席本次活動，活動僅限受邀嘉賓參加，以促進開放、坦誠的交流討論。 AHOCA計劃以香港發佈會為基礎，持續推進亞洲地區的各項舉措，包括知識交流、工作小組以及未來的閉門論壇。

關於美國酒店地產總商會 美國酒店地產總商會(AHOCA)是一個總部位於美國的組織，代表全美頂級酒店所有者及酒店業專業人士。該組織致力於推動酒店業內的合作、教育、慈善倡議及長期資產管理。 垂詢詳情，請訪問我們：https://www.ahocaasia.org/，或是在LinkedIn上關注我們。 關於AHOCA亞洲分會 AHOCA亞洲分會是一個充滿活力的平台，匯聚了亞洲地區酒店業、商界及社會影響力領域內具有遠見卓識的領袖。作為美國酒店地產總商會(AHOCA)的首個區域分支，我們致力於推動合作、文化交流及行業發展。在美國總部的大力支持下，我們促進東西方之間的知識共享，推動可持續商業增長，並倡導惠及社區的各項倡議。我們的網絡還強調以公司治理為基石，實現長期成功與負責任的領導力。

關於CSTS Enterprises CSTS Enterprises是一家由內容和IP驅動的綜合性媒體、娛樂、體育及旅遊科技集團。該公司以打造獨一無二、高影響力的內容為核心，依托世界級知識產權，為全球資源與地方性及地區性受眾牽線搭橋。CSTS與國際足聯世界盃、世界一級方程式錦標賽等頂級國際IP及一流體育娛樂賽事合作，致力於提供真實、優質的體驗。 CSTS融合體驗式旅遊、整合營銷、數據與技術，打造互聯的端到端體驗。憑借將行業專業知識與智能數字化能力相結合，CSTS幫助簡化出行流程、提升效率、強化品牌影響力。該公司秉持協作共贏、前瞻佈局的理念，助力客戶應對瞬息萬變的全球商業格局，將複雜挑戰轉化為無縫且可擴展的解決方案。

更多信息，請訪問官網：csts-enterprises.com，或關注LinkedIn賬號。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302780631.html SOURCE CSTS Enterprises