ESENTIA 完成 20 億美元投資級債券發行，首次公司債券同時獲得三大評級機構評級

墨西哥城2026年5月23日 /美通社/ -- ESENTIA Energy Development, S.A.B. de C.V. (BMV: ESENTIA)（「ESENTIA」或「公司」）今日宣佈，價值 20 億美元的高級無抵押 144A/Reg S 票據發行已順利完成結算。 是次發行分為兩批：10 億美元的 6.125% 票據於 2033 年到期，以及 10 億美元的 6.500% 票據於 2038 年到期，兩者均為到期一次還本。 是次發行錄得 4.5 倍超額認購。 所得款項用作全額償還四間營運附屬公司合共約 21 億美元的現有項目債務。 與此同時，公司設立了一筆 6 億美元的承諾循環信貸額度，以提升財務靈活性及流動資金狀況。

此項交易堪稱 ESENTIA 企業進程中的一大重要里程碑。 所得款項全額清償了四間營運附屬公司約 21 億美元的項目債務，將多年來逐一資產的開發模式整合為單一統合的公司資本結構。 新架構使 ESENTIA 的財務安排更靈活，無需攤還本金、釋放受限現金，同時設立符合公司長期增長策略的契諾框架。 透過本次發行，ESENTIA 首次以投資級公司發行人的身份進入國際債務資本市場。此番轉變，加上公司於 2025 年 11 月在 Bolsa Mexicana de Valores 進行的首次公開招股 (IPO)，鞏固了 ESENTIA 作為拉丁美洲領先投資級能源公司的地位。

行政總裁 Daniel Bustos 表示：「這是 ESENTIA 的歷史性時刻。 將我們所有的項目融資債務進行再融資，並以投資級公司債券取而代之，完成了一次對 ESENTIA 資本結構的深度重組，這個重組始於去年 11 月我們成功的首次公開招股。 全球能源市場正受到兩股力量所影響：一是前所未有、與人工智能 (AI) 相關的電力需求，二是能源供應成本與風險的大幅上升。 墨西哥亦不例外，我們堅信公司具備獨特優勢，足以捕捉有機增長與無機增長的良機。」 財務總監 Stephen Griffiths 表示：「4.5 倍的超額認購倍數以及優質的投資者名冊，反映全球投資界對 ESENTIA 的信用狀況及財務紀律充滿信心。 七年期與十二年期的票據，拉長我們的債務期限結構，也為我們預留推進擴張計劃及長遠增長策略的充足空間。」

投資級評級 是次票據獲得全球三大評級機構的投資級評級，每家機構均給予「穩定」的展望： Moody's 評級 ：Baa3，穩定展望

：Baa3，穩定展望 S&P 全球評級 ：BBB–，穩定展望

：BBB–，穩定展望 Fitch 評級：BBB–，穩定展望 這些評級顯示公司高度可預測的現金流狀況，其背後有長期、以美元計價的照付不議合約作為支撐，同時也反映 ESENTIA 作為關鍵天然氣基礎設施的策略地位，該設施滿足墨西哥每日約 16% 的天然氣需求。 註：證券評級並不構成買入、賣出或持有證券的建議，且可能隨時被修訂或撤回。 交易執行

是次發行由 ESENTIA 的財務及法律團隊牽頭，並與聯席賬簿管理人 BofA Securities Inc.、Citigroup Global Markets Inc. 及 ING Financial Markets Inc. 協作完成。Davis Polk & Wardwell LLP 及 Galicia Abogados 擔任公司的法律顧問。 Milbank LLP 及 Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. 出任承銷商的法律顧問。 關於 ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT ESENTIA Energy Development, S.A.B. de C.V. (BMV: ESENTIA) 是墨西哥最大的私營天然氣管道營運商，擁有及營運 Wahalajara 系統。這是長約 2,000 公里的互連管道網絡，該網絡連接西德克薩斯州的 Waha 樞紐與墨西哥中西部地區的工業及發電中心。 公司的收入主要來自以美元計價的長期照付不議合約。 ESENTIA 於 2025 年 11 月在 Bolsa Mexicana de Valores 完成了首次公開招股。

前瞻性陳述警示聲明

本新聞稿包含根據 1995 年《私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定的前瞻性陳述。 前瞻性陳述通常前面會出現「相信」、「預期」、「可能」、「預計」、「計劃」、「打算」、「假設」、「將會」或類似字詞。 本文件所載的前瞻性陳述包括關於公司票據發行以及所得款項擬定用途的陳述。 這些預期不一定會實現。 部分預期，可能建基於最終證實有誤的假設或判斷之上。 此外，ESENTIA 的業務及營運涉及大量風險及不確定性，其中許多風險並非 ESENTIA 所能控制，這些因素可能導致 ESENTIA 的預期無法實現，或對 ESENTIA 的財務狀況、經營業績及現金流量造成重大影響。

前瞻性陳述僅截至本文件日期作出，ESENTIA 並無任何義務（並明確表示不承擔任何義務）更新任何前瞻性陳述，以反映該等陳述作出後發生的事件或情況，或反映未預期事件的發生。 鑑於上述風險及不確定性，以及實際結果可能與部分此類前瞻性陳述所依據的假設有所不同，投資者應留意，本文件任何前瞻性陳述中所披露的結果、事件或發展可能不會實現，而且實際結果可能與本文所述情況（包括那些被描述為預期、預計、目標、預測或類似表述的情況）存在重大差異。

聯絡資料 Lisa Carrillo 企業傳訊經理 [email protected] Alberto Guajardo 投資者關係 [email protected] View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/esentia--20--302780645.html SOURCE Esentia