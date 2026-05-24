REALTY ONE GROUP----美國深受信賴的品牌

《Newsweek》將此迅速崛起的全球品牌，列於其 2026 年美國最受信賴職場名單中

加州拉古納尼格爾2026年5月24日 /美通社/ -- Realty ONE Group International 是一個時尚、以使命為導向的生活風格品牌，亦是全球增長最快的家族式特許經營品牌之一，更是唯一入選《Newsweek》2026 年美國最受信賴職場名單 (List of America's Greatest Workplaces for Trust) 的環球房地產品牌。

鑑於房地產行業正值鞏固整合，而研究發現，每四個人當中就有三人最重視能增強個人安全、穩定及保障之感的品牌，令到 此公告別具意義。

Realty ONE Group International 行政總裁兼創辦人 Kuba Jewgieniew 表示：「 信任乃房地產之本。我們每天都恪守 6C 宗旨，並堅持「人人皆重要」的信念，與業內精英攜手建立信任。 大家加入我們的 ONE Family，皆因在變革紛呈的年代，大家所追尋的是希望、個人安全感，以及團結一致的歸屬感—— 這個正是 ONEness 的理念。 我們將永遠是那個值得信賴、人人都能表達意見的地方。」