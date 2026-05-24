dashmoto® 與 Atlassian Williams F1 車隊正式推出 dash 3 Williams 版高性能電動滑板車

三藩市2026年5月24日 /美通社/ --dashmoto® (www.dashmoto.co) 今日宣佈 dash 3 Williams 版 正式上市，這款高性能電動滑板車的設計靈感來自 Atlassian Williams F1 車隊。 這款新車型象徵 dashmoto® 與一級方程式 (Formula 1) 賽車界傳奇車隊合作邁向新里程，將源自賽車運動的工程技術，帶入個人電動出行世界。 dash 3 Williams 版於今年 1 月在拉斯維加斯舉行的 2026 年國際消費電子展 (CES 2026) 首度登場，當日其原型車向全球科技與出行業界宣告是次合作。 dashmoto® 的旗艦座椅式電動滑板車 dash 3 成績亮眼，品牌承襲輝煌佳績，推出全新的個人出行類別，特點在於便攜舒適、貼心實用。 dash 3 印證了市場對更靈活、更講究設計的出行方式確有需求，從而為 dash 3 Williams 版在性能上的再度昇華，鞏固根基。

dash 3 Williams 版現已交給全國各地騎手，將此願景化為量產級高性能座駕，專為對日常出行懷抱更高期許的騎手而設。 dash 3 Williams 版將會在 2026 年賽季的多場一級方程式大獎賽 (Formula 1 Grands Prix) 上出現，dashmoto® 將在賽事週末全程展出這款滑板車。 到場車迷將有機會近距離欣賞 dash 3 Williams 版，並透過現場試騎來親身體驗。 dash 3 Williams 版經過精心設計，帶來更快更輕、更強調性能的騎行體驗，在 dashmoto® 碳纖維技術創新的基礎上，加入更強勁的性能動態表現。 最終打造出一款專為現代都市出行而生的滑板車，反應靈敏，極具騎行樂趣。

dash 3 Williams 版的核心靈魂，在於其碳纖維單體殼底盤，此結構概念於高性能汽車工程中早已廣為採用。 這款源自賽車設計的車架，賦予得心應手的騎行感受，操控凌厲，車重減輕，穩定從容。 dash 3 Williams 版還採用了更高的騎行姿態，舒適與視野俱增，讓騎手的騎乘姿態更顯自信從容。 此精妙幾何設計，在增強騎手操控感的同時，亦保留 dashmoto® 設計哲學中那份流麗車身比例及便攜特質。 卓越性能與實用功能完美兼備。 dash 3 Williams 版單次充電續航力高達 25 英里，使騎手得以在高效自由的電動出行體驗之上，馳騁更遠。

dash 3 Williams 版的核心三輪設計，專為更平穩、更自信、更順暢的騎行感受而生。 三個接觸點帶來踏實平衡之感，讓騎行從一開始便流暢自然，毫不費力。 正如創辦人 Kim Ng 所想，出行意義不僅在於移動方式，更在於移動感受，讓騎手無須費心平衡，更能全心盡享騎行自由。 視覺上，dash 3 Williams 版呈現車隊那一眼可辨的獨特風格。 設計融入以 Williams 經典賽車塗裝為靈感的標誌性藍色配色，配以鮮明奪目細節設計，頌揚這支賽車界極受敬重車隊的傳承。 彰顯性能、創新及獨特氣場的滑板車，就此誕生。

dash 3 Williams 版的背後，蘊藏一個遠超產品設計的故事。 對於 dashmoto® 創辦人 Kim Ng 來說，追求性能有著深厚的個人意義。 Ng 曾是競技車手，其早年職業生涯深受速度、精準度及徹底掌控車身動態的深刻連繫所影響。 這種連繫成為新願景的基石，把同樣的靈敏反應及精準掌控融入日常出行之中。 dash 3 Williams 版標誌着回歸此理念，將世界級賽車知識應用到一個向來缺乏技術抱負的產品類別中。 Ng 並無止於單純製造另一款出行工具，而是致力重拾一種感受——那種源於高性能駕駛的自信、靈敏反應，以及直覺化操控體驗。 正是這種觀點，讓與 Williams 的合作顯得格外契合，兩大機構都不把性能當作錦上添花，而是視為出發原點。

dashmoto® 創辦人 Kim Ng 表示：「dash 3 Williams 版，正是兩個工程領域交匯的結晶。 賽車，乃性能創新的巔峰。 將這種理念融入個人出行領域，讓我們創造出一款更敏銳、更飛快兼與道路更緊密相連的座駕。」 隨着 dash 3 Williams 版推出市場，dashmoto® 依然堅守使命，以先進物料、精密工程及設計主導的出行哲學，重塑現代都市人的移動方式。 有關 dash 3 Williams 版的更多資訊，可於 www.dashmoto.co 查閱。 關於 Atlassian Williams F1 車隊 Atlassian Williams F1 車隊是全球極具標誌風範的一級方程式車隊之一。 車隊由 Frank Williams 爵士和 Patrick Head 爵士於 1977 年成立，至今已奪得 9 次車隊世界冠軍、7 次車手世界冠軍以及 114 場格蘭披治大賽冠軍——堪稱史上最成功的三支車隊之一。 Williams 車隊總部位於牛津郡格羅夫，在頂級賽車運動中競技，憑藉世界級工程技術、卓越比賽表現，以及致力讓車迷比從前更貼近這項運動的承諾，不斷為一級方程式賽車的未來開拓新篇。

關於 dashmoto® dashmoto® 總部位於三藩市，專注開發融合先進材料、現代設計與日常實用功能的電動滑板車。 品牌最為人熟知的產品莫過於碳纖維 dash 3，這款便攜式電動滑板車憑藉輕盈結構、細膩設計，以及對生活時尚出行的重視，重新定義此類產品。 dashmoto® 糅合頂尖工程與貼心設計，所製佳品使騎手得以自信從容地瀟灑馳騁於都市之間。 公司使命在於推進個人出行的未來，創造既實用非凡、又激發騎行樂趣的滑板車。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.dashmoto.co。 dash 3 Williams 版現已於美國全國各地發售。

View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/dashmoto--atlassian-williams-f1--dash-3-williams--302780702.html SOURCE dashmoto