德州聖大衛醫療中心心律不正研究所將主辦複雜性心律不正國際會議

德州奧斯汀2026年5月23日 /美通社/ -- 德州聖大衛醫療中心 (St. David's Medical Center) 心律不正研究所 (Texas Cardiac Arrhythmia Institute，簡稱 TCAI) 將於 2026 年 5 月 28 至 29 日舉辦第八屆複雜性心律不正國際研討會。 EPLive 自 2012 年起每兩年舉辦一次，是一項為期兩天的密集型教育會議，專為對治療複雜性心律不正（一種心臟跳動節律不規則或異常的疾病）感興趣的醫生、高級執業註冊護士及專職醫療人員而設。 研討會將以來自聖大衛醫療中心先進電生理中心 (Electrophysiology Center at St. David's Medical Center) 的現場病例直播作為核心教學工具，並由專家同步解說。

TCAI 行政醫療總監兼 EPLive 課程總監、心臟電生理專家、美國心律學會院士 (F.H.R.S.)、美國心臟學院院士 (F.A.C.C.) 及歐洲心臟學會院士 (F.E.S.C.) Andrea Natale 醫學博士 (M.D.) 表示：「EPLive 2026 為全球電生理學界提供難得機會，讓各國專家齊聚一堂，透過複雜病例教學進行即時交流與學習。 透過結合展示業界最創新突破的現場手術示範與專家討論，我們為醫護專業人員提供極具實用價值及影響力的學習體驗，協助他們將相關知識直接應用於日常臨床實踐，最終提升全球患者的治療成效。」

心律不正通常會透過針對不規則心律源頭的手術作出處理。 今年 EPLive 將聚焦於一種更精簡的治療方案，將心房顫動 (A Fib) 消融治療與左心耳封堵術 (left atrial appendage occlusion，LAAO) 兩項手術合二為一，適用於中風風險較高的心房顫動患者。 透過同時處理異常心律及導致中風風險的常見源頭，醫生可減少接受多項手術的需要，從而縮短手術時間及降低併發症風險，為患者提供更安全、更有效的治療。