悉尼璀璨更勝往昔，2026年繽紛悉尼燈光音樂節絢麗啟幕

悉尼2026年5月24日 /美通社/ -- 第16屆繽紛悉尼燈光音樂節(Vivid Sydney)正式啟幕，悉尼港與中央商務區再度披上絢爛光影外衣，化身繽紛多彩的魅力都市。本屆燈光節首次取消統一創作主題，藝術家和創作者不再受限創作框架，令游客可以期待在精心策劃的「燈光（Light）」、「創想（Minds）」、「音樂（Music）」和「美食（Food）」活動中，體驗到前所未有的創意盛宴。

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即日起，燈光節將持續23個夜晚，推出超200場活動。各式體驗將震撼感官、激蕩思想，開啟未知的奇妙體驗，讓本地居民與游客以全新視角領略悉尼風情。

今年的活動超八成為免費項目，白天夜間都有；6.5公里濃縮的光影步道上，布設43處燈光裝置、投影作品及大型公共藝術展品；萬眾期待的無人機表演也重磅回歸，將在海扇灣(Cockle Bay)上演22場璀璨空中光影秀。

此外，備受喜愛的Vivid Fire Kitchen（繽紛篝火廚房）美食活動已遷至巴蘭加魯保護區的新址，並匯聚重量級廚師陣容。Vivid Minds（繽紛創想，前身為「Ideas」）板塊則帶來全球領先創意人士的思想對話與精彩表演。