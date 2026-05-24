峰飛V5000天際龍完成「混合三機編隊」飛行，正式進入適航取證階段

昆山2026年5月24日 /美通社/ -- 5月21日，峰飛航空科技成功完成由1架V5000天際龍與2架V2000系列機型組成的「混合三機編隊」演示飛行。本次飛行圍繞5噸級與2噸級eVTOL平台之間的通信鏈路、航線規劃、飛行協同和安全控制等關鍵環節，開展了全流程實操驗證，展現了峰飛航空在多型號、多噸級、多任務場景下的系統集成能力與工程組織能力，為低空物流、應急救援、海上保障及區域級航空運輸網絡的多機協同運行積累了重要運行經驗。 作為峰飛航空「由小到大、由物到人」產品矩陣中的重要平台，V5000天際龍面向噸級重載、超長航程、點對點運輸等高價值場景打造。作為全球最大的eVTOL平台，自今年2月公開完成轉換飛行以來，V5000平台持續推進飛行包線拓展、系統優化和任務場景驗證。基於該平台優化設計的貨運混動構型V5000CGH已按計劃推進適航工作，該型號從研發驗證逐步邁向更加系統、規範的適航取證階段。

例如，針對大型應急救援場景，V5000CGH可用於快速投送救援設備、應急物資、醫療器械等關鍵物資，提升災後的空中救援能力；面對海洋工程保障場景，其大貨艙與長航程能力有助於提升海上平台物資補給效率，將傳統長週期海運補給模式升級為更高時效的低空響應；在重型支線物流場景中，該機型可應用於跨區域的中長距離運輸需求，為低空運輸從「跨城連接」走向「跨省通達」提供新方案。 適航取證是eVTOL進入市場和安全運行的重要基礎。峰飛航空始終堅持以安全保障為前提、以適航要求為牽引，全力推進eVTOL設計、研發、製造和運營能力建設，並持續完善覆蓋型號設計、試驗驗證、製造控制和運行支持的體系能力。公司適航團隊成員具有ARJ21-700、C919、鑽石DA42等機型相關適航工作經驗，為多型號適航推進奠定了堅實基礎。

此前，峰飛航空2噸級eVTOL凱瑞鷗已取得中國民航局頒發的TC、PC及AC「適航三證」，6座載人機型V2000EM盛世龍適航工作也在穩步推進，已進入符合性驗證階段。接下來，峰飛航空將嚴格按照適航規章和標準要求，持續推進V5000CGH的設計、試驗、試飛以及相關符合性驗證工作。並繼續以工程驗證為基礎、以安全運行為目標，推動重載長航程eVTOL技術走向場景應用落地，為低空經濟物流體系建設提供可驗證、可拓展、可持續的解決方案。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/v5000-302780778.html SOURCE 峰飛航空