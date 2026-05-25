亞太權威牙科機構呼籲口腔健康轉向「預防為主」，新的全球證據提供有力支撐

亞太牙科聯盟發佈首份由牙醫撰寫的日常自我護理指南，論證預防口腔疾病不僅可行，而且人人皆可做到。李施德林®攜手APDF，以科學實證倡導更優的日常口腔護理習慣。 新加坡2026年5月25日 /美通社/ -- 亞太牙科聯盟（APDF）發佈了一份具有里程碑意義的白皮書《預防的力量：自我口腔護理循證指南》，闡述了有效的日常口腔護理應包含哪些內容，以及為何其重要性遠超牙齒本身。 這份報告由亞太地區的牙科專家共同編寫，並得到李施德林®製造商Kenvue的支持。報告基於證據明確提出：大多數口腔疾病，如牙齦炎、齲齒和牙周炎，都是可以預防的，但它們仍是亞太地區最普遍、治療最不足的健康挑戰之一，其影響還波及心臟、肺部等身體其他部位。

亞太牙科聯盟理事長Arleen Reyes博士表示：「沒有口腔健康，就沒有全身健康。口腔疾病在很大程度上是可預防的，但它們卻持續給本地區的個人和醫療系統帶來日益沉重的負擔。預防是我們在口腔保健中最有力的工具，現在是時候充分發揮它的作用了。這份白皮書是一個行動號召——呼籲患者、牙科同行、學校和政策制定者認識到，良好的口腔健康始於日常家庭護理。」 將漱口水納入日常護理的臨床依據 大多數人都知道應該每天刷牙兩次。但很少有人意識到，僅靠刷牙只能清潔口腔約25%的表面。而牙齦、舌頭、口腔內壁以及牙齒間隙等部位——細菌在此積聚，問題由此開始——大部分卻未被清潔。

APDF白皮書確認，在刷牙和使用牙線的基礎上，每日添加治療性漱口水有助於彌補機械性清潔的不足。APDF回顧的研究發現，與單純刷牙和使用牙線相比，這樣做通常在六個月內可將牙菌斑減少25-50%，並將牙齦炎症和出血改善15-30%。其中一項研究發現，牙菌斑減少30.8%，牙齦炎和牙齦出血則分別改善39%和67.8%。 在所回顧的漱口水配方中，精油和氯己定漱口水顯示出最強有力的牙菌斑和牙齦健康改善證據。精油配方非常適合長期日常使用；而氯己定配方通常建議短期使用。

最大受益者 雖然三步口腔護理程序對每個人都有益，但APDF白皮書指出，以下人群從日常使用漱口水中獲益最大： 兒童（ 6歲及以上）和青少年： 34項研究表明，日常使用含氟漱口水可減少低齡人群的齲齒；對於佩戴牙套或刷牙不規律的青少年來說，這是最容易盡早養成的習慣之一。

34項研究表明，日常使用含氟漱口水可減少低齡人群的齲齒；對於佩戴牙套或刷牙不規律的青少年來說，這是最容易盡早養成的習慣之一。 患有慢性疾病的成年人： 牙齦健康在臨床上與心臟健康、糖尿病和呼吸系統健康相關。

牙齦健康在臨床上與心臟健康、糖尿病和呼吸系統健康相關。 長期服藥人群及老年人：口乾（藥物的常見副作用）會增加齲齒風險。日常使用含氟漱口水是一種簡單有效的應對方法。

亞太牙科聯盟全科牙科執業委員會主席、口腔外科醫生Jose Angelo Militante博士表示：「在兩次就診之間，有效的日常口腔衛生是建立最佳口腔健康的最佳方式。在臨床治療後，採用包括抗菌漱口水在內的有效口腔衛生措施，還能最大程度降低手術部位感染、傷口癒合延遲等術後併發症的風險，從而有助於改善手術效果。」 口腔疾病影響著全球35億人，白皮書呼籲各國政府和政策制定者將預防視為應有的公共衛生優先事項。 李施德林®與牙醫主導的指南保持一致 李施德林®支持漱口水科學研究已超過100年。憑借50多項臨床試驗，它受到85個國家超過10億人的信賴。作為一款精油類抗菌漱口水，李施德林®與APDF白皮書中強調的證據直接吻合，該白皮書將精油配方確定為最適合長期日常使用的方案之一。

Kenvue亞太區醫療與安全科學高級總監Ashley Barlow博士稱：「良好的口腔健康始於日常家庭護理。APDF白皮書提醒我們，刷牙、清潔牙縫和日常使用漱口水這一簡單、持續的護理程序既切實可行，又有充分的證據支持。一個多世紀以來，李施德林®一直是該程序的一部分，我們將繼續致力於支持這種能夠帶來真正改變的『預防為主』理念。」 要獲取白皮書全文，請訪問：https://bit.ly/APDFWhitePaper。 關於亞太牙科聯盟（APDF） 亞太牙科聯盟（APDF）是牙科與口腔健康領域具有全球和區域影響力的組織。APDF 致力於推動本地區牙科事業的發展，是國際牙科聯盟的官方區域代表，與區域內的牙科協會和實體保持著緊密聯繫。目前，APDF旗下擁有31個成員國。

關於李施德林® 自1879年以來，李施德林®一直致力於定義口腔護理標準，其品牌科學家推動了關於漱口水在對抗牙菌斑、保護牙齦、強健牙齒及持久清新口氣等方面多重功效的基礎研究。李施德林®漱口水已被超過85個國家的十億多用戶使用，並獲得了包括亞太牙科聯盟（APDF）在內的全球多家專業口腔組織頒發的認可印章。李施德林®是Kenvue旗下標誌性產品之一，也是全球臨床研究最為廣泛的漱口水品牌，擁有超過百年的傳承，並經過50多項臨床試驗的檢驗。作為全球銷量第一的漱口水[1]，李施德林®經證實可殺死99.9%導致口臭的細菌，同時幫助維持牙齦健康、保持牙齒潔淨與口氣清新。

[1]歐睿國際；《美容與個人護理》2026版，依據漱口水/口腔沖洗液類別定義，按建議零售價計算的零售額，2025年數據 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302780357.html SOURCE Asia Pacific Dental Federation (APDF)