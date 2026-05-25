捷氫科技多款新品首秀香港 加快香港市場及國際合作

香港2026年5月25日 /美通社/ -- 作為香港氫能周的旗艦活動，「2026國際氫能發展論壇」於5月18日-20日在香港舉行。本屆活動由香港機電工程署主辦，中國氫能聯盟協辦，來自16個國家和地區的專家參與，設有近4000平方米展覽區，旨在促進全球氫能領域合作與創新。

作為中國氫能與燃料電池汽車產業重要參與者與推動者，捷氫科技受邀出席多場主題論壇，為香港氫能產業高質量發展及「港深汕」氫能產業走廊建設提供思路和方案。

活動同期，捷氫科技聯合合作伙伴攜燃料電池系統及關鍵材料、關鍵部件等多款新品亮相，向香港及國際觀眾展示了深厚的車規級研發實力及產業鏈協同能力。首展當日，中國香港特區政府署理環境及生態局局長黃淑嫻、機電工程署署長潘國英等領導蒞臨捷氫科技展台。