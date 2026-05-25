VT Markets 新增 39 檔美國股票與 ETF 涵蓋 AI、太空與能源

悉尼2026年5月25日 /美通社/ -- 全球領先的多資產交易平台VT Markets宣佈擴大產品線，新增39只美股及ETF，使其上市美股及ETF總數突破500只。

此次新增產品正值全球市場加速轉向主題性及宏觀驅動型交易機會之際，人工智慧、能源基礎設施、半導體及區域增長市場領域備受關注。隨著市場動能向多個板塊擴散，零售交易者也希望在傳統藍籌股之外，獲得更具針對性的投資敞口。

新增標的中，涵蓋人工智慧基礎設施、商業航太技術、光通信、半導體製造、清潔與核能以及地緣政治相關國防開支等領域。部分新增標的還反映了市場關注點正從消費級AI敘事，轉向支撐AI應用的基礎設施，包括光網路、電力供應及支援大規模數據中心擴張的設備。