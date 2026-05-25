泰國 SC 地產匠築旗艦級超豪宅系列，詮釋國際奢華居住新範式

泰國曼谷2026年5月25日 /美通社/ -- SC Asset Corporation （大眾）有限公司（簡稱 SC），秉承「SC Master of Luxury」高端住宅理念，為全球層峰人士呈獻雙旗艦級超豪宅住宅系列 —— SC Urban Luxury Collection 與 SCOPE Collection，以卓越建築設計與細膩空間規劃，重新演繹新世代國際奢華居住體驗。 SC Master of Luxury｜重新演繹國際奢華居住美學 二十多年來，SC 持續深耕泰國高端住宅市場，從高層住宅到地標級超豪宅獨棟住宅，始終堅持以建築設計、工藝品質、空間規劃與長期價值為核心，持續探索屬於國際層峰人士的理想居住方式。

在「SC Master of Luxury」理念之下，SC 認為，真正的奢華，並非僅來自空間尺度或核心地段，而是在建築、美學、生活方式與時間價值之間，建立一種歷久彌新的平衡。真正經得起時間考驗的居所，不只是滿足居住需求，更映照居住者的審美品味、生活態度與身份象徵。 因此，SC 持續以國際化視野重新思考高端住宅的未來方向，從建築比例、空間動線、自然採光，到材質工藝與長期居住舒適度，皆經過深度考量與反覆推敲。透過克制而雋永的建築語彙、嚴謹細緻的工藝標準，以及持續完善的生活服務體系，打造兼具國際美學與長期居住價值的高端住宅作品。

其中，SCOPE Thonglor 作為 SCOPE Collection 旗下旗艦級頂層豪宅公寓，以現代建築美學、極致工藝細節與都會生活方式，重新定義曼谷高端都會生活；而 SONLE Residences 則代表 SC Urban Luxury Collection 中超豪宅獨棟住宅的巔峰之作，透過建築尺度、空間隱私與世界級工藝標準，將國際頂級私宅美學帶入曼谷核心都會生活之中，構築面向全球層峰人士的國際奢華居住體驗。 SCOPE Thonglor｜曼谷 Thonglor 核心地段全層頂級豪宅公寓 SCOPE Thonglor 由國際知名設計大師 Thomas Juul-Hansen 操刀設計，其代表作品包括 One57 與 Sutton Tower 等世界級頂級豪宅。 項目以「Less, but Lasting」為設計理念，透過極簡而雋永的建築語彙，將國際奢宅美學、都會生活方式與頂層私宅尺度，凝鍊於曼谷最具代表性的核心地段之中。

項目座落於曼谷素坤逸主幹道通羅核心生活圈，緊鄰 BTS Thonglor 站，在城市便利性與居住隱私之間，取得恰到好處的平衡。 整棟建築共 32 層，僅規劃 18 戶全層豪宅住宅，以一層一戶與專屬電梯入戶設計，定義曼谷極為罕見的頂級私宅尺度。項目涵蓋單層住宅（Simplex）、雙層住宅（Duplex）與三層住宅（Triplex）戶型，面積約 415 至 756.5 平方米。每戶皆配備獨立堆疊式陽台設計，讓空間層次、建築美學與都會景觀自然融合。 住宅內部特別規劃生活區與接待區分離動線，每個空間皆可享有開闊城市景觀。3.2 米全高隔熱玻璃在引入自然採光的同時，有效降低熱能與噪音干擾；項目同時配備醫院級全棟備用發電系統，為長期居住帶來更穩定且舒適的生活體驗。

室內配置方面，項目精選德國 SIEMATIC 廚房系統、GAGGENAU 400 系列家電、SUB-ZERO 酒櫃與冷藏系統，並搭配義大利 LEMA 高級訂製家具，全面體現國際級工藝標準與現代奢華質感。項目售價約 1.89 億泰銖起。 SONLE Residences｜國際級超豪宅獨棟住宅作品 SONLE Residences 為 SC 旗下 2026 年最具代表性的超豪宅住宅項目之一，全球僅規劃約 5 戶，每戶使用面積約 1,300–1,500 平方米，以近乎收藏級的低密度規劃，重新定義曼谷頂級私宅尺度。 每棟三層住宅均配備私人電梯，規劃 6 間臥室、9 間衛浴、6 個車位、3 個多功能空間及 2 間傭人房，座落於 Ratchadaphisek 曼谷北部核心地段，距離 Si Rat 高速公路僅約 3 分鐘車程，可快速連接曼谷主要商務與高端生活圈。

對真正的層峰人士而言，SONLE Residences 不僅是一處居所，更是一件極為稀缺的城市私宅收藏。整體設計由國際級頂尖團隊共同打造，建築部分由泰國知名獲獎建築事務所 IDIN Architects 操刀，室內空間則由國際知名酒店設計公司 HBA 負責設計，透過建築比例、空間層次與生活動線之間的精準拿捏，構築真正面向國際層峰人士的超豪宅居住體驗。 此外，在現代高端居住理念愈發重視自然、療癒與身心平衡的趨勢之下，每戶住宅皆圍繞中央私人庭院展開，透過自然採光、通風設計與建築開口規劃，讓光線、空氣與景觀自然流動於居住空間之中，在曼谷都會核心打造兼具靜謐感與自然療癒氛圍的私宅生活體驗。

室內建材與家具配置方面，項目甄選來自義大利、德國、波蘭、瑞典與芬蘭等全球頂級品牌，以極致工藝、材質美學與國際級細節標準，進一步體現 SC 對長期居住價值與高端生活品質的堅持。 SONLE Residences 近期榮獲 Asia Pacific Property Awards 2026–2027「Best Residential Property Thailand」獎項，再次印證其國際級建築設計與超豪宅產品價值。 此外，住戶亦可享受 SC 專屬高端生活服務平台「Linton」，涵蓋 24 小時私人管家、健康管理與高端生活禮遇等服務，進一步完善國際層峰人士對頂級生活方式的想像。項目售價約 2.6 億泰銖起。

95E1｜曼谷東部核心豪宅生活圈中的匠心之作 95E1 座落於曼谷東部核心高端住宅走廊 —— Ekamai–Ramintra 高速路一帶，僅規劃約 10 戶超豪宅低密度住宅。 在如今愈發稀缺的曼谷核心土地之上，95E1 所呈現的，不只是居住空間，更是一種難以複製的頂級私宅收藏。項目以「Exquisite Craftsmanship」為核心理念，每棟三層住宅擁有約 846 平方米使用面積，規劃私人泳池、雙層挑高客廳、池畔餐廳、頂層主臥套房與超跑車庫，將建築、藝術與層峰生活方式凝鍊於同一空間語境之中。 不同於傳統豪宅對於尺度的單純追求，95E1 更強調居住者與空間之間的情感連結。從建築比例、光影變化、材質細節，到生活動線與場景轉換，皆經過反覆推敲，使每一次返家，都更像走進一座專屬於自己的私人領域。

每戶住宅皆配備 4 間臥室、7 間衛浴、私人電梯、傭人房及多車位規劃，在都會核心之中，構築兼具領域感、收藏價值與長期居住品質的國際級私宅作品。 95E1 曾榮獲 Asia Pacific Property Awards 2023–2024「Best Residential Property Thailand」獎項，再次印證其國際級建築設計與超豪宅產品價值。項目售價約 9,000 萬泰銖起。 持續詮釋國際奢華居住新高度 目前，SC 旗下旗艦級超豪宅住宅系列均已現房落成，可即時入住，為全球高淨值人士提供兼具國際生活方式、長期居住價值與收藏意義的高端住宅選擇。

未來，SC 將持續以「SC Master of Luxury」為核心理念，透過建築設計、工藝標準、空間美學與生活服務體系的持續升級，探索國際奢華居住的更多可能，並進一步奠定 SC 於泰國高端住宅市場中的領先地位。 如需了解更多資訊，請聯繫： [email protected]

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