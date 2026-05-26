從 AI 基礎設施到 AI 雲端經濟 數位無限 COMPUTEX 展現軟實力

台北2026年5月26日 /美通社/ -- AI 基礎設施解決方案廠商數位無限（INFINITIX）將於 COMPUTEX 2026 南港展覽二館 4 樓展出，以「From AI Infra to AI Cloud Economy」為主題，展示 AI-Stack 與 ixCSP 兩大核心平台，呈現從 AI 算力管理、模型部署到 AI 雲端服務商業化的完整技術藍圖。全球 AI 競爭已從模型能力轉向算力治理。Gartner 預估 2026 年全球 AI 支出達 2.52 兆美元、年增 44%，AI 推論需求首度超越模型訓練，標誌企業 AI 進入大規模商業化階段。然而許多企業 GPU 使用率仍低於 30%，提升算力效率與降低營運成本已是 AI 落地的關鍵課題。

數位無限執行長陳文裕表示：「 AI 時代的核心競爭力，已從模型本身轉向算力調度效率與商業化能力。未來市場的關鍵，不是誰擁有 GPU ，而是誰能將算力轉化為可持續營運的服務與營收。 COMPUTEX 2026 正是我們向全球市場展現此戰略定位的重要舞台。」

數位無限AI-Stack 與 ixCSP 分別對應 AI 基礎設施治理與 AI 雲端營運核心能力，形成從算力管理、模型部署到 AI 服務營運與計費管理的端到端平台。

獨家研發的 CTAs Scheduler 可辨識 CUDA Core 與 Tensor Core 等 GPU 核心類型，依工作負載特性進行智慧排程，有效提升並行效率。另透過與 Phison aiDAPTIV+ 的策略整合，企業無需大量採購高階 HBM GPU，即可完成 LLM 訓練與推論部署，顯著降低 AI 基礎設施 TCO。

數位無限同步展出ixCSP（AI Cloud Operations Solution Platform）協助企業將現有 GPU 伺服器資源快速轉化為可計費、可治理的 AI 雲端服務平台。平台整合 AI Gateway、BOSS 計費系統與 AI-Stack 資源管理核心，透過三層式架構協助企業、電信商與資料中心建立 GaaS、MaaS、TaaS 等商業模式，實現算力服務化與商業化。隨著AI API 經濟加速 Token 計費模式普及，企業 AI 競爭核心已從模型本身轉向算力營運效率。ixCSP 協助企業將 GPU 基礎設施轉化為可商業化的 AI 服務平台，實現算力變現。

從 AI 基礎設施到 AI 雲端經濟

數位無限於 COMPUTEX 2026 以 AI-Stack 與 ixCSP 為雙核心引擎，協助企業從 AI 基礎設施管理邁向算力商業化營運，回應市場對 AI 治理、FinOps 與 AI 雲端經濟的發展需求。身為 NVIDIA 認證 Solution Advisor 與 AMD GPU 生態夥伴，數位無限將持續深化技術布局，加速拓展日本、韓國與東南亞等亞太高成長市場，以台灣為研發核心，協助企業在 AI 算力經濟時代建立可持續且具規模化的競爭優勢。