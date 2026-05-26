邁向 Agentic AI 時代：營邦 AIC 將於 COMPUTEX 2026 攜手 NVIDIA 與 VAST Data，深入解析 AI 基礎設施轉型關鍵

隨著 AI 應用演進至推理模型與長上下文推理（Long-context inference）的階段，業界正面臨數據搬移與高效管理的全新瓶頸。為探討此議題，營邦將於開展首日舉辦領袖論壇，深度解析儲存架構如何從傳統的後端儲存角色，轉化為驅動 AI 智能交付的主動核心。

台北2026年5月26日 /美通社/ -- 全球 AI 儲存與運算解決方案領航者營邦企業 (AIC) 將於 6 月 2 日至 6 月 5 日參與 COMPUTEX 2026。本次展出將聚焦於建構「代理 AI (Agentic AI）」時代的核心基礎設施，助力企業掌握 AI 轉型的關鍵動能 。

AIC 將展示其硬體平台如何與生態系統夥伴深度整合，克服數據處理的重重挑戰：

本次論壇邀請引領 AI基礎設施層的業界領袖一同參與，共同定義 AI 工廠的未來願景 ：

營邦企業董事長暨執行長梁順營表示：「為響應 AI 工作負載的根本性轉變，AI 基礎設施必須全面升級。營邦很榮幸能與 NVIDIA 及 VAST Data 攜手協作，共同打造具備高擴展性與極致效能的基礎平台，以賦能客戶在次世代 AI 浪潮中持續保持領先 。」

活動資訊

展出日期： 2026年6月2日 – 6月5日

地點： 台北南港展覽館1館 4樓

AIC 攤位號碼： N1106

關於營邦

AIC 營邦企業 (3693) 為全球高效能伺服器與儲存解決方案的領導廠商，擁有30年研發與製造經驗。AIC以高密度儲存伺服器、儲存伺服器準系統及AI儲存技術著稱，並於美洲、亞洲與歐洲設有據點，致力於跨產業推動創新應用與技術升級。更多資訊請參考 www.aicipc.com