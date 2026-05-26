西門子能源為麥寮汽電新建燃氣複循環電廠提供關鍵設備與長期服務

台北2026年5月26日 /美通社/ -- 西門子能源已與麥寮汽電股份有限公司簽署合約，將為其在麥寮新建的燃氣複循環機組提供關鍵設備與長期服務。本案規劃新建兩部裝置容量各120萬瓩的燃氣複循環機組，總裝置容量240萬瓩，將用以取代既有180萬瓩燃煤發電容量。

本次供應內容包括4台SGT6-9000HL燃氣渦輪機以及附屬的汽輪發電機組等設備。本案採用西門子能源HL級燃氣渦輪機技術，有助提升整體發電效率，並強化啟停及負載調整彈性，協助因應台灣電力系統調度需求。新機組商轉後，每度電二氧化碳排放量預計可較既有燃煤機組減少約58%。