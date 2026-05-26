歡聚集團發佈2026年Q1財報：總營收同比增長12.4%，大幅提升股東回報

新加坡2026年5月26日 /美通社/ -- 新加坡時間2026年5月26日，歡聚集團（NASDAQ: JOYY，簡稱「歡聚」或「公司」），一家全球領先的科技互聯網公司，發佈2026年第一季度財報。 第一季度，歡聚集團社交娛樂、廣告技術與電商三大業務形成戰略增長飛輪，全球化多元生態系統初步成型。公司收入實現近年來最高同比增速，同比增長12.4%至5.557億美元。其中，社交娛樂業務收入為4.004億美元，同比增3.2%，第二增長曲線——廣告技術BIGO Ads與電商業務SHOPLINE均保持強勁增長。BIGO Ads收入達1.248億美元，同比增長55.6%；SHOPLINE收入達3050萬美元，同比增長16.1%。第一季度，公司non-GAAP1經營利潤和non-GAAP1 EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）分別達3800萬美元和4570萬美元，同比增長22.5%和13.2%。第一季度，公司經營性現金流達4600萬美元。

同時，歡聚集團升級三年股東回饋計畫，2026至2028年間，公司可回購6億美元的股票，派發分紅9億美元，三年合計金額高達15億美元，較2025年宣佈的股東回饋計畫（9億美元）基礎上大幅加碼。2026年1月1日至5月22日，公司合計回購達8790萬美元，派息6890萬美元，合計回饋股東總額達1.568億美元。 歡聚集團董事會主席兼首席執行官李婷表示，2026年，歡聚迎來了強勁開局。第一季度，公司總收入5.557億美元，同比增長12.4%，創下近年來最高同比增速。本季度是歡聚首次按照社交娛樂、BIGO Ads與SHOPLINE三大業務板塊披露業績。目前，歡聚以AI為驅動的全球化多元業務生態初步成型，社交娛樂、廣告與智能電商三大板塊協同並進，形成自強化的戰略增長飛輪。AI作為整個生態系統的底層，全面賦能三大板塊的內容推薦、廣告效率與商業智能，並通過形成業務閉環，進一步加深競爭護城河，為公司及股東持續創造長期價值。

2026年第一季度財務亮點 淨收入為5.557億美元，2025年同期為4.944億美元，同比增長12.4%。

- 社交娛樂業務收入為4.004億美元，2025年同期為3.878億美元，同比增長3.2%。

- BIGO Ads收入達1.248億美元，2025年同期為8020萬美元，同比增長55.6%。

- SHOPLINE收入達3050萬美元，2025年同期為2630萬美元，同比增長16.1%。

- 社交娛樂業務收入為4.004億美元，2025年同期為3.878億美元，同比增長3.2%。 - BIGO Ads收入達1.248億美元，2025年同期為8020萬美元，同比增長55.6%。 - SHOPLINE收入達3050萬美元，2025年同期為2630萬美元，同比增長16.1%。 經營利潤為680萬美元。

非美國通用會計準則下 1 ，經營利潤為3800萬美元，2025年同期為3100萬美元，同比增長22.5%。

，經營利潤為3800萬美元，2025年同期為3100萬美元，同比增長22.5%。 非美國通用會計準則下 1 ，EBITDA為4570萬美元，2025年同期為4040萬美元，同比增長13.2%。

，EBITDA為4570萬美元，2025年同期為4040萬美元，同比增長13.2%。 截至2026年3月31日，公司淨現金為31.751億美元。

經營性現金流達4600萬美元。

2026年第一季度業務亮點 社交娛樂業務 第一季度，歡聚集團全球社交產品MAU達2.763億，同比增長6.1%，環比增長1.5%。社交娛樂業務收入4.004億美元，同比增長3.2%，其中直播收入同比增長2.4%，核心直播付費用戶同比增長5.9%。 在AI多環節賦能下，社交娛樂旗艦產品Bigo Live針對不同類型主播提供激勵與扶持，以優化用戶體驗。第一季度主播活躍數據環比保持上升，有效開播主播數環比提升1.5%，人均有效開播時長環比提升1.4%；主播智能AI工具完成核心區域全量推廣，有效提升主播與用戶互動效率。4月份，AI生成的互動虛擬禮物占整體虛擬禮物的消耗比例達34%。

在運營方面，隨著年度總盛典活動BIGO Awards Gala在韓國圓滿落幕，第一季度Bigo Live在印尼、菲律賓等全球多地也相繼舉辦了區域盛典，彰顯了對創作者價值的持續認可，強化區域創作者生態建設，並連接全球多元社區。Bigo Live持續進行內容創新，在北美舉辦首屆BIGO內容大賽，吸引了眾多活躍度極高的頂尖主播參與，顯著推動了日活用戶數與用戶留存率的增長。此外，Bigo Live結合節慶，推出齋月主題直播節目，以數位化形式複現傳統內容，在關鍵文化節點有效提升用戶參與度，體現了其在多元市場中實現本地化內容規模化輸出的能力。

BIGO Ads廣告技術業務 第一季度，隨著流量的加速擴張、多元化廣告主垂類的結構與模型的持續迭代優化，公司廣告業務的增長飛輪繼續加速。廣告技術業務BIGO Ads實現1.248億美元廣告收入，同比增長55.6%。其中，三方廣告收入同比增速持續強勁，增長78.8%。 在流量供給側，BIGO Ads的SDK流量持續保持強勁增長，一季度同比增長109%。在需求側，憑藉多元垂類的戰略佈局，廣告主生態的豐富度持續提升，不僅加速了底層數據積累與演算法模型迭代，也強化了BIGO Ads的流量競價能力。其中，Web端預算同比增長90%，環比逆勢錄得正增長，IAA預算也保持了同比97%的增長。從區域角度看，BIGO Ads持續深耕全球高價值市場，發達國家市場增長迅速，北美穩居第一大市場，西歐區域增長亮眼，收入環比增長27%。

在平臺算法端，BIGO Ads正加速推進算力資源與技術梯隊的戰略佈局。透過引導推動廣告主全渠道數據回傳，依託流量規模與廣告主密度的雙重增長，BIGO Ads構建了更深層次的用戶行為特徵庫，實現了用戶畫像的多維聚合與即時迭代，驅動了廣告分發效率的提升。 SHOPLINE電商業務 第一季度，歡聚集團電商業務SHOPLINE表現強勁，收入達3050萬美元，同比增速達16.1%，毛利率進一步提升至51.5%。其中以跨境商戶為代表的業務占比持續提升，同比保持60%以上的超高速增長。本季度SHOPLINE作為單獨業務板塊披露經營數據，進一步展示了公司的多元化發展。

隨著全球商業進入全渠道時代，品牌對「自主經營權」與「全鏈路數據掌控」的需求已成為行業核心趨勢。SHOPLINE作為以AI為底層的一站式全渠道電商基礎設施，為商家提供了一套開放且可連接的全渠道操作系統。透過深度集成支付、物流與營銷模塊，SHOPLINE全方位賦能商家從建站、交易、履約，到用戶全生命週期留存（包括獲客與用戶數據資產管理）的每一環節。 SHOPLINE正在加速集成一系列AI矩陣應用，從「賦能工具」向「AI驅動的商業引擎」進行範式轉移。AI驅動的精准流量分配與自動化決策，將為全渠道釋放出全新的增長紅利。

本文涉及部分非美國通用會計準則指標（Non-GAAP）財務指標，以提供額外資訊，幫助投資者更方便評估公司核心業務表現，但不應被視為替代或優於按照美國通用會計準則（GAAP）編制的指標。投資者應同時參考GAAP和非GAAP指標，以獲得對公司財務表現的全面理解。關於美國通用會計準則指標與非美國通用會計準則指標之間的調整，詳細可查閱公司於2026年5月26日發佈的《JOYY 2026年第一季度財務業績》新聞稿。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026q112-4-302781396.html SOURCE JOYY Inc.