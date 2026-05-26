Roborock石頭科技東京發表全新旗艦產品陣容，並攜手皇家馬德里舉辦亞太「巔峰相遇」足球體驗活動

活動於 2026 年 5 月 18 日至 19 日舉行，邀集來自亞太地區的媒體、KOL、合作夥伴以及 Roborock 使用者齊聚東京，透過科技與足球，共同體驗創新、卓越與社群連結的品牌精神。此次活動以 Roborock 與皇家馬德里的全球合作夥伴關係為核心，透過世界級足球文化與智慧居家科技，串聯不同文化背景的消費者。

台北和東京2026年5月26日 /美通社/ -- 全球智慧清潔領導品牌 Roborock 石頭科技 以「Where the Greatest Meet巔峰相遇」為主題，於東京舉辦為期兩天的品牌活動，結合最新旗艦產品發表會與攜手 Real Madrid 皇家馬德里合作打造的專屬足球訓練體驗。

本次發表會共吸引約 200 位嘉賓參與，包括超過 40 家日本媒體、來自 7 個亞太市場約 70 位 KOL 與創作者，以及當地合作夥伴與經銷商。現場更打造靈感源自 CES 2026 展區設計的沉浸式展示空間，讓來賓近距離體驗 Roborock 最新科技。

5 月 18 日，Roborock 於東京虎之門 Node Hall 舉辦日本新品發表會，正式推出六款日本市場新品，其中包含全新旗艦掃拖機器人「Roborock Saros 20 Sonic」。

「Where the Greatest Meet巔峰相遇」不僅是活動主題，更象徵此次計畫的核心理念——將熱情參與者、頂尖教練團隊、高規格足球體驗，以及 Roborock 世界級產品與技術，匯聚於東京這座國際舞台。

作為 Roborock 與皇家馬德里合作後首場大型亞太區品牌活動，本次足球訓練營以社群體驗為核心，結合運動、科技與文化交流。來自台灣、日本、韓國、澳洲、土耳其與東南亞等地的 Roborock 用戶與皇家馬德里球迷齊聚東京，參與專屬訓練課程與沉浸式品牌活動。

全新產品陣容搭載 Roborock 最新智慧清潔技術，展現品牌持續深化智慧清潔效能與使用者導向創新的承諾。其中，「Saros 20 Sonic」成為全場焦點，透過 VibraRise® 5.0 聲波震動拖地系統與 AdaptiLift Chassis 3.0 智慧升降底盤系統，帶來更進化的拖地表現與智慧清潔覆蓋能力。

本次活動共吸引超過 40 位參與者及家人到場，由皇家馬德里專業教練帶來足球訓練、戰術課程與小型對抗賽，完整體現俱樂部世界級訓練哲學。同時，多位亞太區創作者與 KOL 也共同參與，進一步擴大活動於各地市場的影響力。

除了足球活動本身，整體體驗也呼應「Where the Greatest Meet巔峰相遇」精神——讓熱情參與者、頂尖教練、高規格體驗與 Roborock 最新科技，在同一空間中相遇。活動期間，來賓參與迎賓交流、產品體驗、足球課程與社群互動，進一步深化使用者與品牌之間的情感連結。