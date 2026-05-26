泓德能源於日本長期脫碳電源拍賣取得約160MW儲能容量 累計得標容量達約560MW

台北2026年5月26日 /美通社/ -- 國際智慧能源品牌泓德能源（TWSE: 6873）連續第三年參與日本長期脫碳電源拍賣（Long-term Decarbonization Power Source Auction, LTDA），今年再以近160MW儲能項目得標。自2024年進入日本容量市場以來，泓德能源累計自LTDA取得約560MW儲能容量，持續建立具長期穩定收益的海外資產組合。近年泓德能源亦透過大型儲能系統開發、在地大型企業合作及專案融資等進展，提升在日本市場的能見度與競爭力。

長期脫碳電源拍賣（LTDA）是日本能源市場重要的長期收益機制之一，得標案場可獲得長達20年的固定容量收入。今年LTDA鋰電池儲能系統類別總得標量約552MW，泓德能源以近160MW得標，占整體比重近三成。泓德能源自2023年投入LTDA即於2024年以近100MW容量得標，2025年公布得標規模進一步擴大至近300MW；今年新獲選的2座儲能案場分別位於鹿兒島及宮城，未來將結合容量市場與電力交易機制運作，強化長期收益結構。