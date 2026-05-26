熱門搜尋:
黎家盈 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-May-26 10:00
更新：2026-May-26 10:00
PR Newswire

泓德能源於日本長期脫碳電源拍賣取得約160MW儲能容量 累計得標容量達約560MW

分享：

台北2026年5月26日 /美通社/ -- 國際智慧能源品牌泓德能源（TWSE: 6873）連續第三年參與日本長期脫碳電源拍賣（Long-term Decarbonization Power Source Auction, LTDA），今年再以近160MW儲能項目得標。自2024年進入日本容量市場以來，泓德能源累計自LTDA取得約560MW儲能容量，持續建立具長期穩定收益的海外資產組合。近年泓德能源亦透過大型儲能系統開發、在地大型企業合作及專案融資等進展，提升在日本市場的能見度與競爭力。

長期脫碳電源拍賣（LTDA）是日本能源市場重要的長期收益機制之一，得標案場可獲得長達20年的固定容量收入。今年LTDA鋰電池儲能系統類別總得標量約552MW，泓德能源以近160MW得標，占整體比重近三成。泓德能源自2023年投入LTDA即於2024年以近100MW容量得標，2025年公布得標規模進一步擴大至近300MW；今年新獲選的2座儲能案場分別位於鹿兒島及宮城，未來將結合容量市場與電力交易機制運作，強化長期收益結構。

adblk4

隨著台灣、日本、澳洲市場布局逐步成形，泓德能源至2029年全球項目儲備量達9.4GW，將持續深化長期合約、自由化市場電力服務，以及AI算力供應鏈整合三大策略，作為推動長期獲利成長的新引擎。

日本已成為泓德能源最重要的海外市場之一，至2029年目標量體達3.26GW，後續將以儲能案場為發展重心，並持續強化電力金融與市場交易能力。2026年亦為泓德能源日本布局的關鍵年度，包含與東京瓦斯展開340MW儲能代運營與長期合作協議，旗下星星電力與中部電力Miraiz推動300MW電力保險合作，北海道50MW Helios儲能案場亦完成專案融資並投入市場運作，展現從開發、融資到市場運營的整合能力。

adblk5

在澳洲市場，泓德能源儲能及光電項目穩定推進，並逐步由開發階段邁向建置與營運，至2029年項目儲備量達2.7GW，亦將持續鎖定CIS、FERM等政府支持的容量收入機會。在台灣市場，泓德能源手持近3.3GW量體，未來將持續擴大台灣資產基礎，並串聯日本、澳洲市場經驗，推進全球能源資產與電力服務布局。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/160mw-560mw-302781099.html

SOURCE 泓德能源

ADVERTISEMENT

ad

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk6 madblk6

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務