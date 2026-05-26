IBM 加入Anthropic資安防禦「玻璃之翼」計劃

負責識別與修復軟體漏洞 並回饋給開源社群 全面升級AI時代企業資安防禦

台北2026年5月26日 /美通社/ -- IBM 近日宣布擴大在AI時代的企業資安部署：IBM 成為Anthropic發起的Project Glasswing（中文譯為「玻璃之翼」計劃）最新公開成員。Project Glasswing整合了安全和科技領域的領導廠商，共同致力於保護全球關鍵軟體基礎架構的安全，並跨產業分享研究成果。作為Project Glasswing的一員，IBM 持續針對廣泛使用的軟體進行漏洞識別與修補，並將這些成果分享給更廣大的技術社群。

IBM 軟體部門資深副總裁暨全球業務長湯瑪斯表示：「AI驅動的攻擊手段已經超越傳統防禦所能應對的範疇。我們協助客戶評估其曝險狀況，並將IBM Concert等工具部署到更多元的環境中。此外，作為Project Glasswing的成員，IBM 持續強化自身產品，並將修補程式回饋給開源社群。這樣的合作能讓整個生態系變得更加強韌。」