第十屆亞太區農業技術展覽暨會議圓滿落幕

聚焦智慧農業、永續畜牧與跨域創新 串聯亞洲農業產業新商機 台南2026年5月26日 /美通社/ -- 由 Informa Markets 亞洲英富曼台灣公司主辦的「亞太區農業技術展覽暨會議（Asia Agri-Tech Expo & Forum）」,「臺灣畜牧產業展」及「臺灣養殖漁業展」，於5月6日至5月8日假大臺南會展中心盛大圓滿落幕。適逢展會邁入第十週年，本屆展會匯聚超過150家海內外參展商，吸引來自50多個國家與地區的專業人士參與，三天展期共創下17,887人次的參觀紀錄，持續展現亞太區農業技術展作為亞洲重要農業、漁業、畜牧業商貿平台的國際影響力與產業交流能量。

本屆展會聚焦智慧農業、畜牧科技、水產養殖、自動化設備、生物科技及永續農業等核心領域，全面呈現產業最新技術與應用成果。包括中美嘉吉、台灣奧特奇、大成長城、中興大學產學研鏈結中心、豐漁及 MOBA BV 等海內外知名企業與機構皆參與展出，展示智慧養殖、飼料科技、自動化設備與永續解決方案，進一步提升展會專業度與國際能見度。 此外，隨著臺灣農漁畜產業持續朝智慧化與高效化發展，國內市場需求亦展現強勁動能。現場可觀察到業界對AI技術應用、自動化設備、精準營養管理及生物安全與防疫解決方案等議題高度關注，反映產業積極投入智慧轉型與永續升級。

國際交流熱絡 深化跨境合作與商務媒合 本屆展會匯聚來自亞洲、美洲、歐洲及非洲等地之專業買家、產業代表與技術供應商，展期間海內外業者針對智慧農業、自動化設備、畜牧科技與永續解決方案等議題展開深入交流，現場商務互動熱絡。 為促進實質商機媒合，展會同步規劃多場商務交流與採購對接活動，協助參展企業有效鏈結國際買家與潛在合作夥伴。多家參展商表示，今年國際買家參與度與專業度顯著提升，不僅有助於拓展海外市場，也強化品牌國際曝光。

根據展後調查結果顯示，參展商滿意度達78.5%，再次參展意願達76.4%，另有78%參展商表示願意推薦本展予業界夥伴，反映產業對展會整體品質與商務效益的高度肯定。此外，近半數參展商對展後商機持正面態度，預期營業表現可望成長，部分參展商預估業績成長幅度可達20%以上。進一步展現展會在推動國際合作、拓展市場商機及促進產業交流方面的實際成果。 45場專業論壇精彩登場 匯聚全球產業觀點 除展覽展示外，本屆共舉辦45場專業論壇與技術研討會，吸引1,457位產業人士參與。論壇聚焦智慧農業、AI應用、永續畜牧、動物健康、精準養殖及淨零碳排等關鍵議題。

本屆論壇邀請來自政府單位、學研機構、產業專家及國際企業代表進行分享與交流，包括農業科技研究院、農業部畜產試驗所、國立台灣大學、大成長城、中美嘉吉等重量級講師與代表，共同探討智慧農業、永續發展及產業升級等重要趨勢。透過跨領域觀點與實務案例分享，促進產業間的知識交流與技術合作。 邁向下一個十年 攜手全球產業共創農業科技新未來 隨著2026亞太區農業技術展覽暨會議圓滿落幕，展會不僅見證亞洲農業科技產業持續邁向智慧化與永續化發展，也再次凝聚來自全球產官學研的重要能量與合作契機。從技術展示、專業論壇到國際商務交流，皆展現產業對創新應用與跨域合作的高度關注與市場潛力。

在十週年的重要里程碑後，主辦單位將持續深化展會國際化與專業化發展，攜手全球產業夥伴，共同推動農業科技創新、永續轉型與國際市場鏈結。未來也將持續擴大展會平台價值，打造更具前瞻性與影響力的亞洲農業科技交流盛會，期待明年與全球業界先進再次相聚，共創產業新篇章。 更多展覽與論壇資訊，請參閱官方網站： www.agritechtaiwan.com 關於 Informa Markets Informa Markets農漁畜展覽遍佈全球，足跡遍及世界逾 11國，包括：台灣、美國、埃及、阿拉伯、越南、馬來西亞、土耳其、巴西、菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞，提供全球最專業、完整、國際化的農漁畜B2B展覽業務。

Informa Markets 致力於為各產業與專業領域打造專業的交流平台，促進商貿匹配、創新合作與產業發展。我們透過實體展會、精準數位行銷以及數據解決方案，協助來自全球的業者拓展商機、建立連結並深化市場互動。 我們的業務橫跨十多個垂直領域，包括農業、製藥、食品、醫療科技、建築與不動產等領域，長期耕耘專業市場，促進買賣雙方有效連結與合作。身為全球展覽市場的領頭羊，Informa Markets 不僅協助企業拓展市場，也推動整體產業持續進步與茁壯。欲了解更多信息，請瀏覽 www.informamarkets.com。

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