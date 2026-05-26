輕薄筆電與多裝置辦工協作帶動 I/O 需求成長 Belkin 持續擴展其連接技術領導地位

台北2026年5月26日 /美通社/ -- Belkin 作為擁有超過 40 年創新歷史的領先消費電子品牌，今日宣布在台灣地區擴展其高階連接產品組合，推出多款一站式 Docking 與 Hub 解決方案，以滿足由輕薄筆電、提升 AI 生產力，以及多裝置工作模式日益普及所帶動的市場需求。隨著 MacBook Neo 等輕薄筆電在全球持續熱銷，此類型產品已成為個人電腦市場中最具成長動能的領域之一。然而，儘管擁有輕薄外型與高攜帶性的優勢，輕薄與入門型筆電普遍仍面臨一項共同挑戰：I/O 連接埠不足。為因應此趨勢，Belkin 在台灣地區推出多款高 CP 值的一站式擴充解決方案，協助使用者在學習與工作情境中提升效率，並靈活滿足多裝置使用需求。本次新品涵蓋 5 合 1 至 8 合 1 多元連接規格，支援 4K 顯示器串聯、最高 10Gbps 資料傳輸，以及 100W 大功率供電，並廣泛相容各大筆電品牌。
隨著 AI 應用快速發展，從 ChatGPT、Claude 到各式智慧生產力工具日益普及，帶動工作模式轉型與效率躍升，同時也推升跨裝置與多設備串聯需求。Belkin 亦同步推出 14 合 1 Thunderbolt 4 Dock 專業級擴充方案，支援最高 40Gbps 傳輸頻寬、三螢幕 4K 60Hz 輸出，以及 96W 高功率供電，全面滿足高效能辦公與多工應用需求。作為全球設備連接解決方案的領導品牌，Belkin 持續拓展多元使用情境，致力於為消費者打造更高效率且穩定可靠的一站式串聯體驗。
多合一擴充 Hub ，一鍵關閉隱私畫面
面對市面上多元的擴充產品選擇，價格固然是消費者考量的關鍵，但產品是否具備完善的安全防護同樣至關重要。從資料傳輸穩定性到電流保護機制，Belkin 提供全方位的安全設計，讓使用者在各種使用情境下都能安心串連。
- Connect USB-C 5 合 1 Hub：新時代串聯，資料傳輸更快速
專為Gen Z 學生族設計，配備 4 個 USB-C 連接埠、100W 供電輸出，支援 4K 60Hz 高畫質串聯及高達 10Gbps 傳輸速度，輕巧機身便於隨身攜帶，無論在圖書館或教室都能輕鬆進行資料分享與簡報。
- Connect USB-C 5 合 1 Hub (4K) ：彈性連接埠，工作更流暢
適合需要將 USB-A 裝置串聯的辦公使用者，提供 100W 快充與 5Gbps 資料傳輸，讓新舊裝置完美相容，維持高效生產力。
- Connect USB-C 7 合 1 Hub (4K) ：多介面整合，行動工作首選
提供超高速 100W 快充，並配備 4K HDMI、USB-A/C、SD 讀卡器，滿足多裝置同步操作需求，無論攝影整理或辦公日常使用，皆能輕鬆打造簡約工作站，是行動高效的理想選擇。
- Connect USB-C 8合1 HUB（2.5G乙太網路）：全介面整合，專業工作首選
提供 100W 供電並支援 USB 3.2 10Gbps 資料傳輸，配備 4K HDMI、USB-A/C、SD 讀卡器與 2.5Gb 乙太網路孔，滿足多裝置同步操作需求，打造高效工作站的理想選擇。
- Connect 8 合1 USB-C Hub (防窺鎖) ：一鍵關閉，防窺隱私再進化
輕薄機身隨身好攜帶，配備 4K HDMI、USB-A/C、1Gb 乙太網路與 1 鍵防窺切換，輕鬆屏蔽串聯畫面，提升多工辦公的隱私。
Connect 14合1 Thunderbolt 4 Dock：Thunderbolt 4 更快更穩
全新 Thunderbolt 4 Dock 支援最高 40Gbps 傳輸速率，14 個連接埠涵蓋一般 USB-A/C 及 Thunderbolt 4 連接埠，最高 3 螢幕 4K 60Hz、96W 高功率供電、3.5mm 音源孔與 SD 讀卡器。滿足多元辦公與教學使用的一站式串聯需求。
隨著筆電使用情境持續朝向輕薄化與多工化發展，擴充連接能力已成為提升生產力的關鍵因素之一。Belkin 透過完整產品線布局，從日常學習、行動辦公到高效能專業工作需求，提供兼具效能、穩定與安全性的多元解決方案。
【Belkin相關連結】
Belkin官方網站：https://www.belkin.com/tw/
Belkin官方Facebook：https://www.facebook.com/BelkinTaiwan
【關於Belkin】
Belkin 是一家總部位於加州的配件領導品牌，40 年來致力於提供電源、保護、效率、連接以及音訊產品等，屢獲殊榮。所有產品皆在南加州設計與研發，並銷售至全球超過 100 個國家與地區。Belkin 始終專注於研發、社群、教育、永續發展，最重要的是服務每一位使用者。自 1983 年在南加州車庫的小小起點，Belkin 已成長為多元化的全球科技公司。我們始終探索著地球以及人與科技之間的互動，從中獲得無限靈感。
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SOURCE Belkin