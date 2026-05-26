輕薄筆電與多裝置辦工協作帶動 I/O 需求成長 Belkin 持續擴展其連接技術領導地位

台北2026年5月26日 /美通社/ -- Belkin 作為擁有超過 40 年創新歷史的領先消費電子品牌，今日宣布在台灣地區擴展其高階連接產品組合，推出多款一站式 Docking 與 Hub 解決方案，以滿足由輕薄筆電、提升 AI 生產力，以及多裝置工作模式日益普及所帶動的市場需求。隨著 MacBook Neo 等輕薄筆電在全球持續熱銷，此類型產品已成為個人電腦市場中最具成長動能的領域之一。然而，儘管擁有輕薄外型與高攜帶性的優勢，輕薄與入門型筆電普遍仍面臨一項共同挑戰：I/O 連接埠不足。為因應此趨勢，Belkin 在台灣地區推出多款高 CP 值的一站式擴充解決方案，協助使用者在學習與工作情境中提升效率，並靈活滿足多裝置使用需求。本次新品涵蓋 5 合 1 至 8 合 1 多元連接規格，支援 4K 顯示器串聯、最高 10Gbps 資料傳輸，以及 100W 大功率供電，並廣泛相容各大筆電品牌。

隨著 AI 應用快速發展，從 ChatGPT、Claude 到各式智慧生產力工具日益普及，帶動工作模式轉型與效率躍升，同時也推升跨裝置與多設備串聯需求。Belkin 亦同步推出 14 合 1 Thunderbolt 4 Dock 專業級擴充方案，支援最高 40Gbps 傳輸頻寬、三螢幕 4K 60Hz 輸出，以及 96W 高功率供電，全面滿足高效能辦公與多工應用需求。作為全球設備連接解決方案的領導品牌，Belkin 持續拓展多元使用情境，致力於為消費者打造更高效率且穩定可靠的一站式串聯體驗。

多合一擴充 Hub ，一鍵關閉隱私畫面

面對市面上多元的擴充產品選擇，價格固然是消費者考量的關鍵，但產品是否具備完善的安全防護同樣至關重要。從資料傳輸穩定性到電流保護機制，Belkin 提供全方位的安全設計，讓使用者在各種使用情境下都能安心串連。