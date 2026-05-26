De Beers 集團與新華社新媒體中心簽署合作備忘錄， 領航天然鑽石行業高質量發展

De Beers 集團率先響應「購在中國」品牌承諾徵集令，以真實透明鑄就價值信賴

北京, 中國 - 2026年5月26日 - 近日，全球領先的鑽石公司 De Beers 集團與新華社新媒體中心簽署合作備忘錄，開啟雙方在天然鑽石價值傳播、可持續發展等領域的深度合作。此次合作是 De Beers 集團拓展中國市場的又一重要里程碑，標誌著集團將發揮行業領導作用，積極投入資源，並凝聚業界力量，共同推動中國天然鑽石市場邁向更透明、更健康、更高質素的新階段。



（左起）新華社新媒體中心副主任周寧與 De Beers 集團天然鑽石亞太區市場副總裁黎翠華，共同見證合作正式展開

作為雙方合作的首項重要企劃，De Beers 集團率先響應新華社「全民拍」發起的「『購在中國』品牌承諾徵集令」，承諾將以真實、透明、負責任的方式，詮釋天然鑽石的核心價值，確保消費者在資訊充分的條件下做出安心選擇。



支持「購在中國」 為優質消費注入信任與價值



2025年中央經濟工作會議提出打造「購在中國」品牌。2026年，「購在中國」被寫入《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》，成為擴大內需、推動高水平對外開放的重要策略。為推動「購在中國」品牌的發展，新華社「全民拍」推出「『購在中國』品牌承諾徵集令」，號召行業標桿企業堅守品質、堅持創新、維護良好消費生態。



作為全球領先的鑽石公司和天然鑽石行業代表，De Beers 集團率先響應倡議，在品牌建設、品質管控、產品創新及可持續發展四大範疇做出承諾，以實際行動為行業樹立典範，推動市場發展。集團將依托「鑽石溯源」產品體系與「創守永恒」戰略，秉持集團的《最佳執業原則》（Best Practice Principles），引領天然鑽石的品類教育，為中國消費者帶來值得信賴的臻品之選，攜手推動市場的品質升級。



新華社新媒體中心副主任周寧表示：「新華社緊貼國家發展策略與政策導向，積極履行職責，支持『購在中國』品牌建設，並發起『徵集令』，倡導優質消費與綠色消費。De Beers 集團率先響應，此舉將發揮行業表率作用，引領業界邁向更透明、更可信及更負責任的新里程，也為『購在中國』品牌建設提供高品質消費的實踐藍本。」



De Beers 集團天然鑽石亞太區市場副總裁黎翠華表示：「中國市場充滿活力，新世代消費者特別重視情感共鳴與個性表達，而天然鑽石的珍貴、獨特與真實，正與此不謀而合。我們希望以真實、透明和負責任的方式，把天然鑽石帶給消費者。未來，De Beers 集團期待通過與新華社新媒體中心的合作，共同為中國消費市場的品質轉型注入全新動力。」



以創新與可持續發展開創無限可能，與新生代共塑天然鑽石多元內涵



這份率先響應的信心與承諾，植根於 De Beers 集團一個多世紀的產業發展。自1993年進入中國市場以來，集團以「鑽石恒久遠，一顆永留傳」的經典理念，與消費者建立了深厚的情感連結。如今，De Beers 集團正引領天然鑽石的價值表達從傳統的婚嫁承諾，向更廣闊的自主寵愛與「取悅自己」的生活態度延伸，與新生代共同塑造天然鑽石的多元內涵。



在資訊爆炸的時代，消費者對真實、稀有和永恒的渴望與日俱增。正如全球領先的消費者研究機構 NielsenIQ (NIQ) 在《2026珠寶贈禮調研報告》中所顯示，高達70%的受訪者在計劃購買珠寶時首選天然鑽石。De Beers 集團敏銳地洞察到，Z世代消費者不僅珍視這份永恒，更渴望藉著設計獨特、理念相近的天然鑽石來詮釋自我風格，宣告自己的價值追求。



「沙漠鑽石」（Desert Diamonds）這一主題概念，連同「真實、個性、由心閃耀」的傳播核心，凝聚了 De Beers 集團對天然鑽石新時代價值的全新思考。沙漠不僅是一種自然景觀，更象徵著不被定義的真實、自由流動的形態，以及歷經風沙淬煉後依然存在的堅韌生命力。而那些天然形成的暖白、香檳、琥珀等自然色譜的鑽石，便成為這一靈感的絕佳載體。當它們的原生魅力得以展現，亦是在印證天然鑽石「珍貴與珍視、真實且獨特、天然且野性」的核心價值。



透過這一主題概念，De Beers 集團也為天然鑽石的品牌故事注入了全新活力。天然鑽石的價值已不再局限於傳統中永恒的承諾，而是成為展現真實自我、擁抱獨特個性的有力宣言。這種對獨一無二自然之美與深刻情感的追求，打破了傳統的審美框架，為天然鑽石在現代生活中的定位，賦予了更豐富多元的面貌。這一全新概念已於2025年9月的香港珠寶首飾展覽會上首度亮相，其系列產品將於年內正式進駐中國市場。



天然鑽石的價值不僅體現於璀璨之美，更在於其為社會與環境帶來的正面效益。以「創守永恒」（Building Forever）戰略為核心，De Beers 集團圍繞「民生福祉、保護氣候、保護大自然」三大核心領域，全面實踐可持續發展的長遠承諾。



其中，「鑽石溯源」體系是 De Beers 集團對消費者承諾的核心基石。其核心技術 Tracr 實現了每一顆天然鑽石從原產地到市場供應鏈的全程追溯。消費者不僅可以掌握鑽石的來源、稀缺性評級等關鍵資訊，也能了解其所支持的社會與可持續發展項目。Tracr 以透明可信的技術體系，全面保障消費者能做出明智的購買決定，從而建立起品牌、業界與消費者之間更深厚的信任。



未來，De Beers 集團將以累積超過138年的全球經營經驗，持續鞏固並深化在中國市場的長遠策略，積極攜手以新華社新媒體中心為代表的權威媒體機構及行業合作夥伴，聚焦品類教育，凝聚行業共識，致力提升大眾對天然鑽石的認知與情感連結，融合現代科技和創新元素，讓更多中國消費者能安心購買並享受天然鑽石的真正價值，進而啟發消費新趨勢，推動整體市場的高質素發展。



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