KLN與地捫亞洲簽訂策略代理商合約 加速拓展香港餐飲市場

是次策略合作，KLN將全面支援地捫亞洲多元化的包裝食品產品組合，確保向全港逾3,000間餐飲供應商提供穩定可靠的配送服務。KLN的綜合第四方物流（4PL）服務涵蓋全方位營運服務，包括進貨物流、倉儲管理、庫存管理、訂單處理、貨物分銷及發票開立。此次合作更涵蓋銷售與行銷物流，KLN將協助地捫亞洲加速產品上市、季節性促銷及店內活動的執行。

香港2026年5月26日 /美通社/ -- KLN Logistics Group Limited（「KLN」；股份代號0636.HK）欣然宣佈，與地捫亞洲私人有限公司（「地捫亞洲」）簽訂策略代理商合約，KLN將全面負責其在香港餐飲市場的銷售、貿易營銷及供應鏈營運。

KLN 綜合物流總裁劉健培表示：「我們很榮幸能與包裝食品領域的市場領導者地捫亞洲合作。地捫亞洲秉持對品質、創新及消費者信心的承諾，在亞洲市場享譽盛名。我們的代理模式旨在優化供應鏈的各個環節，提升可量化的營運效率，包括加速產品上市時間、降低物流成本和提升服務水平。我們期待支持地捫亞洲實現其在香港的發展目標。」

隨著亞洲消費者對高品質食品需求持續上升，KLN與地捫亞洲的合作有助推動其在區域供應鏈創新領域佔據領先地位。KLN的4PL模式不僅提升客戶營運靈活性，更透過可擴展的效率優勢，驅動長期增長並擴大利潤空間。