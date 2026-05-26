AI 科技重塑古董之美：翁祐中學舉辦「張宗憲 AI 數碼古董珍玩藝術設計比賽」

民青局局長麥美娟主禮 近千師生以「藝術科技」致敬傳奇收藏家

香港 - 2026年5月26日 - 當傳統古董珍玩的儒雅，遇上人工智能（AI）與擴增實境（XR）的尖端技術，會擦出怎樣的火花。由順德聯誼總會翁祐中學主辦、張宗憲藝術及教育慈善基金贊助的「張宗憲 AI x XR 數碼藝術教育計劃」系列活動圓滿結束。日前於香港藝術中心舉行之頒獎典禮及成果展示會，邀得民政及青年事務局局長麥美娟女士擔任主禮嘉賓，與教育界、藝術界及創科界精英共同見證中學生如何利用科技傳承中華文化。





跨越世紀的對話：以 AI 賦予古董新生命



是次計劃旨在致敬二十世紀傳奇收藏家張宗憲先生。張先生畢生推動中國藝術走向國際，更協助佳士得在港落地。翁祐中學秉承創新教育精神，將張先生「好學求新」的理念注入 STEAM 教育。



比賽吸引全港 40 間中小學、近千名師生參與。參賽者不再局限於課本知識，而是透過校方舉辦的十多場「STREAM 工作坊」，學習 AI 圖像生成及 XR 平台應用。決賽入圍者更獲雕塑家張哲先生親自指導，學習在3D 打印模型上進行「仿古」著色與質感處理，實現從數位虛擬到實體藝術創作。



麥美娟局長勉勵：保持熱誠貢獻國家創科



民政及青年事務局局長麥美娟女士在頒獎禮上，對學生的創意及技術應用表示讚賞。局長勉勵學生，創科之路雖然充滿挑戰，但亦蘊藏無限可能；她期望同學繼續保持對科學科技的熱誠與敢於創新的精神，努力學習，將來為香港及國家的創科發展作出貢獻。





科技連結感性：學生作品反映世界關懷



在獲獎作品中，不少學生展現了超越年齡的人文關懷。學校邀請賽冠軍翁祐中學團隊成員之一莊峻壹同學分享其創作心路歷程時表示，作品靈感源自對世界局勢的感觸：「我們在瓦礫堆的意象中，勾勒出『和平喜樂』的遠景。最艱鉅的考驗並非技術，而是團隊間的『共鳴』。透過無數次的磨合，我們將彼此對未來都市與廢墟質感的想像合而為一。」莊同學更擔任展覽導賞員，他深感創作的靈魂在與觀眾交流時得到了共鳴與肯定。





藝術科技無疆界：虛擬博物館打破時空限制



為期四天的展覽於香港藝術中心包氏畫廊順利舉行，吸引接近 600 名中外遊客、教育工作者及特殊學校師生到訪。展覽焦點之一是「張宗憲古董珍玩虛擬博物館」，利用當代科技重新詮釋器物紋樣與歷史符號。為了實踐傷健共融與普及藝術科技教育，現場更設有觸感圖及學生導賞服務，照顧不同需要的參觀者。



順德聯誼總會翁祐中學表示，是次計劃成功呼應政府《青年發展藍圖》，不僅拓寬了學生的創作視野，更證明了 AI 與 XR 技術能成為連結傳統與未來的橋樑，為中華文化注入生生不息的新意念，學校將持續為國家培育具備「全球眼光、中國心、創意思維」的年青人。

