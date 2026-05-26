全球資本領袖齊聚香港 出席 2026 年 SFi 影響力週 影響力金融投資提速落地香港

目前宏觀環境雖面臨多重挑戰，亞太區的影響力投資生態卻正迎來結構性轉變 。越來越多投資者開始從試探性小額配置，轉向更具規模的長期投資，資金持續流向氣候韌性、生物多樣性保護及普惠金融等領域。SFi 影響力週將聚焦政策、創新科技與私人財富三者的交匯點，為資本部署提供更清晰的路徑與合作框架。

本屆主題為「 資行•效動 」(Capital in Action | Impact in Motion) ，聚焦於將影響力投資從理念討論推向實際落地。作為亞太地區影響力金融的年度旗艦盛會，SFi 影響力週致力促進跨地域、跨界別的策略協作，推動大型機構資金在當前複雜的全球經濟環境中找到清晰的部署方向。

香港2026年5月26日 /美通社/ -- Sustainable Finance Initiative (SFi) 將於 2026 年 6 月 1 日至 5 日舉辦第四屆 SFi 影響力週 。屆時將匯聚逾三百位全球家族辦公室代表、資產擁有人及創新領袖，共同推動亞太地區的影響力資本。

Sustainable Finance Initiative (SFi) 行政總裁翁景荃 (Katy Yung) 表示：「我們正見證一個重要的轉變: 資產擁有人不再單純追逐市場趨勢，而是開始支持實體經濟中真正的長期建設者。SFi 影響力週的目標就是把高層次的對話變成可以執行的方案，加深區內外的投資承諾，並建立有效的機制，讓資本能夠直接對應社區最迫切的需要。」

旗艦活動：SFi 影響力峰會 (6 月 3 日)

SFi 影響力週的核心活動——SFi 影響力峰會——將於6月3日在香港舉行。逾四十位全球領袖將就風險調整回報及影響力資本部署分享實踐經驗與機構視角。峰會獲百達集團（Pictet Group）、巴克萊（Barclays）、太古信託（Swire Trust）、Builders Vision、LGT 私人銀行、New Forests、及香港投資推廣署（InvestHK）等機構支持。