MonoClaw 震撼問世：首款港產 AI 秘書引領 Software 3.0 時代

專為專業人士打造「零訂閱、本地優先」運行環境，全面重塑企業隱私與高效工作流 香港 - 2026年5月26日 - 隨著生成式人工智能（Generative AI）從「聊天機器人」走向「自主執行任務」，當前全球正迎來以 AI Agent（智能代理）為核心的 Software 3.0 時代 。本地領先的科技創新團隊朔音科技有限公司（ Sentimento Technologies Limited ，「本公司」）今日欣然宣布，正式於香港市場推出首款專為本地商業環境及專業人士量身打造的受管式 AI 運行環境（Managed AI Runtime Environment）—— MonoClaw 。



MonoClaw 搭載著一位具備代理式工作流程（Agentic Workflows）的專屬個人 AI 秘書「Mona 」 ，通過將大型語言模型（LLM）直接部署於用戶自有的 Mac 硬件設備，該系統實現了絕對的隱私數據保護、零訂閱成本 ，以及即插即用的企業級產品體驗 。MonoClaw 安裝後即內建 160 項專業技能，並以全方位智能秘書的定位，專為接管繁瑣且重複的日常商務工作流而打造，使各行各業的專業人士皆能自主探索並釋放新的營運效率。除了辦公室場景，Mona亦能無縫融入用戶個人的日常生活，從個人行程規劃、家庭雜務追蹤到日常行政庶務，皆能提供無微不至的精準協助。





多重應用場景：全方位解放生產力 MonoClaw 是全方位解放生產力的終極利器，完美涵蓋了商務與日常的核心場景。作為強大的跨渠道溝通助理，它能自動追蹤、整理並提煉 WhatsApp、Telegram 及郵件中的商務承諾與待辦事項（Action Items），並在截止日前自動草擬回覆或提醒用戶，確保商業跟進零紕漏；同時，智能秘書Mona還能在每日清晨自動將零散的通訊通知、行事曆與最新郵件去粗取精，為專業人士生成結構化的日程摘要與重點工作建議。更重要的是，在嚴格的「審批門閘」機制下，MonoClaw 還能安全執行受控的自動化工作流程，代為填寫網頁表單、排程社交媒體貼文或進行跨系統數據搬運，徹底將用戶從繁冗的「數字揼石仔」工作中解放出來。



三大核心亮點



絕對的數據主權與本地化推理（Data Sovereignty）：MonoClaw 將核心的記憶脈絡、對話歷史與敏感憑證安全地保留在用戶本地裝置內。為了在尊重數據隱私的同時支持高性能的工作負載，系統採用了預設的秘密遮蔽機制與隔離的本地執行環境。此架構允許用戶在進行具備風險的主機操作（例如網頁搜尋或特定雲端模型的文本生成）時，能夠流暢地調用外部雲端功能與受過濾的子進程環境，同時為敏感數據維持一個安全且由本地完全掌控的防禦底線。 零訂閱、零 Token 焦慮的資產化投資： 採用 Gemma 4（透過 LM Studio）等頂尖本地推理選項，本公司提供「一次性軟件授權」模式。這將企業的 IT 開支從持續性費用（OPEX）轉化為可控的資產投資（CAPEX），徹底消除雲端計費的不確定性。 可審核的自動化與「人機把關」機制（Approval Gates）：自動化不等於失控。MonoClaw 將安全視為核心要義，所有具備風險的主機操作、數據修改或外部指令，均設有「硬性阻擋與審批流程」。Mona會透過 Telegram、WhatsApp 或電郵向用戶發送確認請求，經用戶「一鍵批准」後方可執行，完美平衡自動化效率與人為風險管理。



如何看待世界AI格局的轉變 朔音科技有限公司聯合創始人及首席執行官左一翔先生 指出：「當前全球正掀起 AI 秘書與 AI 職員的普及浪潮，這背後代表著軟件範式正從『人手操作』邁向『AI 自主執行』的 Software 3.0 時代。MonoClaw 的問世，正是這一變革在香港的落地標桿。我們看到越來越多企業在擁抱雲端 AI 的同時，深陷數據洩漏的『隱私焦慮』與 SaaS 模式帶來的『成本黑洞』。為此，MonoClaw 堅持『本地優先 』原則，讓核心數據主權全面回歸企業本地終端；同時，我們結合日趨成熟的邊緣推理技術，打破無止境的訂閱制枷鎖，以一次性授權模式回應市場對成本可預測性的渴望，幫助香港企業在安全、控本的前提下實現真正的科技轉型。」





價格、硬件配置與安裝方式 為了降低企業與專業人士引入尖端 AI 的門檻，MonoClaw 提供極具市場競爭力且透明清晰的交付流程。採用一次性軟件授權模式，定價為 HK$28,888（現正推出早鳥限時優惠價 HK$25,888[1]），並執行「40% 訂金 + 60% 交付驗證後付清」的分期付款機制，由 朔音科技團隊提供全套本地化安裝 、系統對接 與技能驗證 服務。在硬件配置方面，用戶僅需自行購置 Apple Mac mini M4 或 iMac M4（或以上配置）設備，即可享受流暢的本地推理效能；此外，產品更隨附完整的知識庫（Wiki） 與專屬社群支援，確保企業或個人用戶在部署後擁有完善的可維護性與持續優化路徑，輕鬆實現資產化的科技升級。





[1] 官方活動有效期及解釋權歸MonoClaw母公司朔音科技有限公司全權所有。







關於朔音科技有限公司 朔音科技有限公司總部位於香港，是 MonoClaw 的母公司兼工程工作室。我們專注於開發開創性「本地優先」的 AI 基礎設施與生產力工具。我們深信隱私、效率與成本控制是企業數字化轉型的三大基石，致力於透過 Software 3.0 技術，賦能香港及亞太區專業人士與中小企業。



公司官網： https://www.sentimento.dev/

了解更多關於MonoClaw的詳細資訊： https://www.monoclaw.app/zh-hant