BingX 在八週年之際推出「Infinite Vision」，加速多資產版圖擴張

它也展現了 BingX 超越加密貨幣領域的雄心，致力於在數位資產、傳統金融市場與新興機會之間，打造更緊密連結的交易體驗。該戰略聚焦於四大支柱：擴展多資產准入、推進 AI 原生交易、鞏固衍生品領導地位，以及加速本地化發展。

巴拿馬城2026年5月26日 /美通社/ -- BingX 作為領先的加密貨幣交易所與 Web3-AI 公司，今日迎來八週年，並正式發布其「Infinite Vision」長期戰略。該戰略體現了 BingX 從加密貨幣交易所，進化為 AI 原生、多資產交易平台的發展方向。

「Infinite Vision」的核心，是擴展其智能且互聯的生態系統。透過 BingX AI ，公司打造了 AI 原生交易工具，旨在簡化日常交易者的市場分析、策略開發與決策流程。

BingX AI 已整合至 TradFi、跟單交易與衍生品等場景，將智能技術與社群驅動交易相結合，為全球用戶創造更智能且更易於使用的交易體驗。

深化衍生品領導地位

作為全球頂尖的衍生品交易平台，BingX 持續投資於合約基礎設施、產品創新與新一代交易工具。

在近期推出 Futures Trading 2.0 與 EventX 等功能的基礎上，BingX 正進一步擴展其衍生品生態系統，以支持橫跨加密貨幣、傳統金融市場與事件驅動機會的更廣泛交易策略。

加速全球擴張

本地化仍是 BingX 全球戰略的另一大支柱。公司將持續透過本地化活動、戰略合作夥伴關係、社群互動與線下活動，深化其區域影響力。作為八週年慶祝活動的一部分，BingX 將在全球多個城市舉辦線下社群活動，以加強與各地社群的連結。