《卓越香港市場十載，華盛証券榮膺「年度卓越互聯網券商」大獎 》

香港2026年5月26日 /美通社/ -- 近日， 由《明報》主辦的「卓越財經大獎 2026」頒獎典禮圓滿落幕。華盛証券（Valuable Capital Limited，下稱「華盛」）憑藉在金融科技創新、專業產品研發及用戶服務質量的卓越表現，於眾多參選企業中脫穎而出，榮獲「卓越互聯網券商大獎」。 《明報》評審委員會表示，獲獎企業在推動專業服務及創新轉型方面展現了強大的實力與承擔，不僅為業界樹立了典範，更為香港金融業的持續發展注入強勁動力。 堅持「讓投資更清晰」， 實踐創造價值承諾

華盛証券行政總裁李子建（Keith Lee）在代表公司領獎時，向《明報》及廣大投資者表達了誠摯謝忱。他指出：「這份肯定首先歸功於每一位投資者對華盛的信任與厚愛。華盛始終秉持『讓投資更清晰』的使命，透過技術革新，降低投資門檻與成本。」 李子建續指，過去一年華盛在產品創新上不遺餘力，不僅率先推出美股夜盤交易與虛擬資產交易服務，更將美股期權手續費優化至市場領先水平，成為行業亮點。此舉旨在幫助投資者以更具競爭力的成本，全方位捕捉全球市場機會。未來，華盛將持續升級「華盛通 VBroker App」，為客戶實踐「創造價值，成就價值」的長期承諾。

展望未來，華盛將以十周年慶典為契機，繼續發揮互聯網券商的靈活性與創新性，與全港投資者及市民共同成長，書寫香港金融科技的新篇章。 關於華盛証券 華盛証券是香港持牌券商（中央編號：AUL711），持有由香港證券及期貨事務監察委員會授予的第一、二、四、五、九類受規管活動的牌照，致力為用戶提供全程線上化的港股、美股、A股等投資服務。通過華盛証券，投資者可以交易包括股票、基金、債券、衍生品等多種類型的金融產品，並可免費使用數倉分析、形態選股、條件單等專業級的輔助交易工具，同時可享受極速線上開戶、統一購買力等高效服務。

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