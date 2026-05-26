YY Group（NASDAQ: YYGH）宣佈與智行者達成戰略合作，提升東南亞自主設施管理能力

為期24個月的合作使YY Group成為智行者VIGGO自動駕駛車隊在新加坡和馬來西亞的區域部署合作夥伴。 該計劃契合公司的戰略重點，即將AI與L4級自動駕駛技術整合到高流量商業環境中。 此次合作旨在提升服務品質、緩解長期勞動力短缺，並推動YY Group綜合設施管理（IFM）服務組合的長期利潤率增長。 新加坡2026年5月26日 /美通社/ -- 業務覆蓋亞洲及全球其他地區的AI原生勞動力管理平臺與綜合設施管理（IFM）服務提供商YY Group Holding Limited（NASDAQ: YYGH）（簡稱「YY Group」或「公司」）今日宣佈，公司已與商用自主服務硬體領域的領導者北京智行者科技股份有限公司（簡稱「智行者」）建立戰略合作夥伴關係。

根據該合作，YY Group將成為智行者先進的VIGGO L4級自動駕駛洗地機及多功能車隊在新加坡和馬來西亞的區域商業化與部署合作夥伴。此次合作旨在將這些機器人資產系統性地整合到目前由YY Group廣泛IFM業務所管理的優質商業環境中，包括交通樞紐、大型銀行設施以及綜合商業體。 初始部署階段計劃對VIGGO SC系列進行評估。該硬體基於智行者專有的自動駕駛深度學習架構構建，具備先進的多感測器融合技術，並配備了專用的自動化對接工作站。這些工作站旨在實現免手動的操作迴圈，包括全自動補水、自動排水、自動充電等，從而大幅降低人工干預頻率，並優化人效比。

YY Group首席執行官Mike Fu表示：「將L4級自動駕駛技術整合到我們的日常IFM工作流中，彌合了傳統人工作業與高利潤率智慧設施管理之間的差距。通過與智行者合作探索自主導航車隊的部署，我們的目標不僅是提升服務品質，更是從結構上使我們的運營利潤率免受區域勞動力短缺的影響。這是我們更廣泛的AI原生基礎設施戰略的一次高度務實的執行。」 此次合作與YY Group於2026年5月11日發佈的戰略更新中提出的智能體與機器人自動化框架高度契合。通過將智行者的自主資產與其現有的區域項目相結合，YY Group持續執行其作為東南亞地區先進商業自動化部署的關鍵機構通道的戰略。

該合作初始期限為24個月，除保密、智慧財產權、公開披露及管轄法律條款外，不具有約束力。雙方計劃就產品採購、部署及潛在市場開發權等商業條款進行協商並簽署一項或多項最終協議。無法保證雙方將達成最終協定，也無法保證產品將以任何特定規模部署，或該合作將產生任何特定水準的收入或運營影響。 關於YY Group Holding Limited YY Group Holding Limited（Nasdaq: YYGH）是一家AI原生勞動力管理平臺與綜合設施管理（IFM）服務提供商，總部位於新加坡，業務遍及亞洲及全球其他地區。公司的智慧勞動力解決方案平臺YY Circle幫助酒店、餐飲、零售及其他服務行業的客戶預測、規劃和優化勞動力部署。在YY Group的IFM業務中，其24IFM軟體平臺和全面的IFM子公司組合為酒店、交通、銀行、零售及綜合設施等領域的客戶提供支持。

隨著這兩條業務線的規模化發展，公司正系統地融入AI和自動化能力，從智慧決策支持逐步邁向日益自主化的勞動力管理，以提升服務品質、降低部署成本並推動長期利潤率增長。YY Group在納斯達克資本市場上市，致力於基礎設施創新、可衡量的客戶成果以及長期價值創造。 安全港聲明 本新聞稿包含前瞻性陳述，這些陳述依據1995年《美國私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款作出。所有非歷史事實的陳述，包括YY Group Holding Limited的信念與預期相關內容，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述存在固有風險與不確定性，諸多因素可能導致實際結果與陳述中的內容存在重大差異，這些因素包括但不限於：（i）公司業務所在的東南亞、香港及其他市場的酒店市場增長；（ii）資本與信貸市場波動；（iii）本地及全球經濟狀況；（iv）公司擬定的增長戰略；（v）政府審批與監管政策；（vi）公司通過戰略合作等方式成功開發、部署和商業化AI產品與功能的能力；（vii）公司未來的業務發展、經營業績和財務狀況。在某些情況下，前瞻性陳述可通過特定詞語或短語來識別，例如：「可能」、「將要」、「期望」、「預期」、「目標」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「很可能」或其他類似表達。本新聞稿提供的所有資訊均截至發佈之日，除適用法律要求外，YY Group Holding Limited不承擔任何更新此類資訊的義務。

投資者連絡人

Jason Zhi Yong Phua，首席財務官

YY Group

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