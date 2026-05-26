大自然保護協會慶祝成立 75 週年 以科學為本推動全球保育 香港助力拓展亞太區影響力

香港2026年5月26日 /美通社/ -- 大自然保護協會（The Nature Conservancy，簡稱 TNC）於2026年慶祝成立75週年——逾七十年來秉持「One Conservancy」理念攜手並進，致力構建一個氣候宜居、社群健康與自然繁榮共存的未來。在科學與夥伴合作的推動下，TNC的保育工作遍及全球80多個國家和地區，並在香港及亞太地區透過匯聚科學、政策及資本，推動應對氣候變化與生物多樣性流失的可擴展方案，實現具體且具長遠效益的成果，惠及世代。 TNC成立於1951年，並一直以將科學成果轉化為實際行動見稱，在全球多個重要生態系統推進務實保育工作，並展示如何透過具規模的方式推動以自然為本的解決方案，應對氣候與生物多樣性挑戰。

多年來，TNC在全球各地設計、測試並擴展多項保育方案，推動具可量化、可複製特質的成果，並以嚴謹科學為基礎，結合在地實踐，落地推行。透過將研究成果有效轉化為具體行動，TNC得以與社區、政府及私營部門攜手合作，推動具長遠效益且具系統性改變。 「過去75年，大自然保護協會持續推動以科學為本的保育工作、並顯示持久影響力有賴科學、夥伴合作及長遠承諾；而在當前時刻，這種模式比任何時候都更為重要。」 大自然保護協會行政總裁 Jennifer Morris 表示，「現今我們面對的挑戰前所未有，但我們的願景亦同樣宏大。我們將善用科學的力量，尊重原住民的智慧，並支援社區推展相關工作，共同為未來而努力，讓人與自然得以世代共存共榮。」

亞太地區：機遇與挑戰並存 亞太地區是全球保育工作的關鍵區域之一，擁有約43億人口，約佔全球人口近六成，區內一方面正面對日益加劇的氣候變化與生物多樣性壓力，同時亦具備推動規模化解決方案的巨大潛力。 TNC在區內的工作結合全球科學專業與在地主導及夥伴合作，推動兼具務實性、成效性及可因地制宜的方案。 與此同時，TNC亦迎來其亞太區理事會（Asia Pacific Council）成立25週年。過去25年，理事會一直為區內保育工作提供領導與策略支持，並匯聚跨界別力量，促成合作及動員資本，將理念轉化為行動。

為此，TNC於2026年5月15日在香港舉辦周年晚宴，匯聚來自政府、商界、金融界及慈善界逾 100 位嘉賓，共同表揚理事會多年來在領導、夥伴合作及推動影響力方面的卓越成果。 TNC十分榮幸獲香港特別行政區財政司司長陳茂波先生蒞臨出席活動，並與TNC 行政總裁Jennifer Morris、亞太區理事會成員及合作夥伴交流。陳司長於致辭中強調，決策過程應納入生物多樣性因素，並加強跨界別合作，以應對氣候變化及生物多樣性流失帶來的風險，相關觀點亦與TNC在區內推動的工作方向一致。

活動同時突顯香港作為國際平台的角色，匯聚不同界別領袖，把共識轉化為具體行動。作為國際金融中心，香港連結金融、商界、慈善及公民社會，有助把自然保育的優先事項轉化為可投資、可實施的方案。 在本地層面，TNC推動的基於自然的解決方案（Nature-based Solutions，簡稱NbS），包括沿海韌性建設等項目，展示健康生態系統如何提升城市環境質素，促進生物多樣性，提升氣候韌性，並為社區創造長遠價值。 「香港作為國際金融中心，亦是連結不同市場與界別的重要平台，有助加快推動亞太地區的自然與氣候解決方案。」 大自然保護協會香港項目（區域夥伴關係）執行總監高㦤行（Anthony Gao） 表示，「我們將持續匯聚專業知識、動員資本，並推動規模化的科學實踐，為人類與自然帶來可量化的成果。」

傳媒可下載相片：連結 列印此新聞稿前請先考慮環保問題。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-75----302781837.html SOURCE 大自然保護協會