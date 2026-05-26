恒幣科技CodeCoin獲頒世界金融論壇年度科技創新成長型企業，跨境支付模式獲認可

香港2026年5月26日 /美通社/ -- 近日，第九屆世界金融論壇年會暨洲際對話2026年度大會在香港舉行。跨境支付基礎設施服務商恒幣科技CodeCoin獲頒世界金融論壇年度科技創新成長型企業。此次獲獎體現了行業對恒幣科技CodeCoin在合規布局、數字支付等領域探索的認可，也反映出合規數字支付工具正成為下一代跨境支付基礎設施建設中的重要方向。 本屆大會以"尋求穩定與增長新錨"為主題。香港特區行政長官李家超在大會上以視頻方式致辭，香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇、香港特區政府金融管理局副總裁陳維民、世界金融論壇和金磚智庫首席顧問朱光耀等嘉賓出席。大會期間，與會嘉賓圍繞全球經濟金融格局變化、香港國際金融中心價值、新一代跨境支付等議題展開討論。

恒幣科技CodeCoin CEO黃健斌在大會上表示："隨著跨境貿易、海外結算需求持續增長，市場對下一代跨境支付基礎設施提出了更高要求。它不僅要提升資金流轉效率，也要在複雜國際環境中建立更可靠、更合規的連接。我們認為，合規數字支付工具將成為跨境支付基礎設施升級的重要方向。" 黃健斌認為，當前傳統跨境支付仍存在手續費較高、到賬周期較長、鏈路複雜、服務時間受限等問題。在跨境貿易、電商出海、海外結算持續增長的背景下，市場需要一種更高效、更透明、可審計、可合規運行的新型支付基礎設施。相較於傳統跨境支付多級中介、跨時區清算和匯兌成本帶來的摩擦，合規數字支付工具有望通過點對點清結算網絡和可追溯機制，提升跨境資金流轉效率，降低中間環節帶來的時間和成本損耗。

黃健斌進一步判斷，2026年至2028年將是下一代支付基礎設施建設的關鍵窗口。"未來的支付系統不只服務人與企業，也將服務AI Agent、自動駕駛、智能設備等新型經濟主體，支付基礎設施從'只服務人'升級為'同時服務人和機器'。我們打造的'方舟級'安全支付系統，正是希望在複雜環境中，讓資金既能快速流轉，也能安全抵達，從而為人與機器共同參與的下一代經濟活動提供可靠支付支撐。" 這一判斷背後，是前沿技術正在把機器和智能系統從"輔助工具"推向更主動的角色。近期，美國企業家埃隆•馬斯克在談及Neuralink腦機接口技術時，將其幫助癱瘓者重新控制設備、未來恢複視覺等潛在能力稱為"近乎奇跡級的技術"，引發外界對下一代智能技術變革性的關注。腦機接口改變的是人與機器的交互方式，而AI Agent帶來的變化，則進一步延伸到經濟活動之中：當AI Agent不再只是處理信息，而是開始調用算力、購買服務、觸發合約並完成結算，支付系統也需要從面向人和企業，擴展到面向智能體。

面向這一趨勢，恒幣科技CodeCoin打造其"方舟級"安全支付系統，從四個維度夯實支付能力：一是後量子加密，提升支付系統面對未來計算環境變化時的安全韌性；二是多地合規持牌，通過不同司法管轄區的合規布局建立可驗證的機構級信任；三是全場景支付閉環，覆蓋商戶、電商平台、跨國企業、傳統金融機構以及未來AI Agent等場景；四是AI原生支付協議，從架構設計階段即考慮智能體的調用、結算和審計需求。通過這些能力，讓支付基礎設施跟上AI經濟和跨境業務的速度，並在效率、合規和安全之間取得平衡。

當前，合規監管正成為跨境數字支付行業發展的重要前提。許正宇在大會致辭中表示，隨著科技重塑支付、投資和金融中介，能夠把創新與清晰監管結合起來的司法管轄區將具備優勢。 黃健斌認為，香港過去長期扮演連接東西方資本的"超級聯系人"角色；在合規數字支付時代，香港有機會進一步成為全球數字金融網絡中的"合規中轉站"——資金經過香港，不只是完成流轉，也是在清晰監管框架下完成合規確認。 圍繞這一趨勢，恒幣科技CodeCoin正構建覆蓋發行、流轉、支付、結算和出金的新型跨境支付基礎設施，並將合規能力貫穿其中。公司從客戶身份、交易行為等維度建立風險控制機制：在客戶身份層面，核驗客戶身份、追溯資金來源並評估風險等級；在交易行為層面，追蹤交易金額、流向和對手方，識別異常交易風險；在數字地址層面，對相關地址進行風險篩選、溯源和等級評估。基於上述合規能力，恒幣科技CodeCoin面向商戶、電商平台、跨國企業、傳統金融機構以及未來的AI Agent等場景，提供多幣種跨境支付與清結算服務。

關於恒幣科技CodeCoin 恒幣科技CodeCoin是下一代跨境支付基礎設施服務商。公司以持牌經營、全流程合規為核心戰略，依托全球多牌照布局，通過自研數字支付技術，為企業與個人提供穩定、高效、經濟的多幣種跨境支付與清結算服務。 恒幣科技Code Coin核心技術團隊來自騰訊微信支付班底，曾主導搭建微信支付的全球服務體系，覆蓋70多個國家、十多億用戶。如今，公司正將這套體系應用於數字支付領域，致力於打造下一代全球支付網絡。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/codecoin-302781777.html SOURCE 恒幣科技CodeCoin