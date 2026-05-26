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出版：2026-May-26 21:31
更新：2026-May-26 21:31
PR Newswire

Constructor Group 選擇新加坡作為新環球人工智能與量子總部，創造超過 200 個高技術職位

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德國不來梅2026年5月26日 /美通社/ -- ConstructorGroup 決定將其總部從瑞士遷至新加坡。新加坡位處全球頂尖創新樞紐之列，此舉將為初出茅廬及歷練深厚的專業人士帶來約 200 個高技術職位。 是次遷移及長遠合作，使 Constructor Group 與新加坡的聯繫更為緊密。 合計下來，Constructor 將於未來兩三年間新增逾 200 個職位，區域團隊規模擴大至超過 250 人，業務範圍延伸至研究、教育、深度科技及資本業務。

Constructor Group 今日宣佈將其環球總部遷往新加坡。

Constructor Group 決定進駐新加坡前，曾對多個頂尖科技地點進行廣泛的國際評估。 新加坡政府對此舉表示歡迎，認為此舉能鞏固當地人工智能 (AI) 與量子生態系統，並增進研究與教育領域的整體能力。 

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Constructor Group 創辦人兼董事局主席 Serg Bell 博士表示：「新加坡屬世界一流的科技及研究重地，其支持為我們打開了一扇新大門。」 Bell 博士說：「Constructor Group 的整個生態系統——研究、教育、深度科技與資本，如今將集結於一地，攜手定義未來十年人工智能與量子對工業及教育的真義。」

新加坡的優勢

此決定印證新加坡為舉世公認的創新與科技樞紐。 新加坡在創新、人才競爭力及環球連通等範疇，均躋身世界領先經濟體，既在 2026 年亨利護照指數 (Henley Passport Index) 奪冠，亦穩守世界知識產權組織 (WIPO) 全球創新指數首五位。 新加坡亦正按照國家人工智能策略 2.0 不斷強化其人工智能及深度科技生態系統，背後有持續的基建、研究及人才發展投資作為支撐。

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新加坡已成為多間頂尖科技公司的重要地區基地，包括 OpenAIMicrosoft、Google 及 Workato，彰顯出該國作為科技創新、人才匯聚及企業應用的樞紐魅力。 Constructor 的遷移決定，正順應這些更宏觀的生態系統趨勢。

Digital Industry Singapore 高級副總裁、執行董事兼主管 Philbert Gomez 表示：「Digital Industry Singapore 欣悉 Constructor Group 擬於新加坡設立其人工智能與量子卓越中心。 此投資將進一步壯大新加坡日益蓬勃的深度科技生態系統，並為我們與研究及企業夥伴開闢珍貴的合作機遇。 透過這些夥伴合作，我們熱切期待新加坡將孕育嶄新能力及創新突破。」

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關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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