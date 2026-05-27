資策會攜手 Skymizer 推動國產化地端 AI 解決方案

從 Edge AI 邁向企業級地端 AI Skymizer HTX301──全球首款地端 AI 推論晶片，搭載 HyperThought IP，由 Edge 一路擴展至 Mini Data Center 台北2026年5月27日 /美通社/ -- 財團法人資訊工業策進會（資策會）今日宣布攜手 Skymizer，共同推動台灣 AI 應用由「Edge AI」全面升級至「企業級地端 AI（Enterprise On-Premise AI）」的關鍵轉型。雙方將以 Skymizer HTX301──全球首款專為地端 AI 推論設計的晶片，內建 Skymizer 自主研發之 HyperThought IP──為首發部署，搭配資策會所主導之快接中介層與異質資源調度技術，自 Edge 端單一裝置一路擴展至企業地端（On-Premise）部署，再向上延伸至廠區級 Mini Data Center 與集團級叢集，實現「全方向（all-direction）」的 Scale-out。首發示範案例「新北捷運知識管理地端應用」將同步啟動，展現國產地端方案在資料主權、毫秒級即時響應與規模化擴充上的競爭優勢。

背景：從消費電子走向 B2B Edge AI 的關鍵轉折

長期以來，台灣晶片業者的核心強勢領域集中於消費性電子產品。隨著全球企業對 AI 應用的需求由雲端轉向邊緣端（Edge AI），發展「國產化地端解決方案」已成為台廠進軍 B2B 市場的關鍵轉折點。在經濟部產業發展署計畫的引導下，資策會推動打破傳統單一生態系的資源綁定模式，透過研發快接中介技術與異質資源調度管理介面，解決不同架構晶片之間的整合難題。 針對企業日益增長的算力需求，當單一設備算力不足時，透過管理介面即可橫向串接多組異質晶片節點，實現自動化調度與運算負載平衡，提升分散式執行效率，達成卓越的擴充性與規模化（Scalability）。

雙邊分工：場景定義 × 算力底座

資策會深入產業第一線現場，盤點企業在 AI 轉型過程中的真實痛點，藉此定義軟體應用規格與實際場景需求；同時，台廠晶片業者提供堅實的底層算力架構支撐，透過與產發署計畫關鍵技術的整合，導入產業服務（如 Mini Data Center、AI Box），優化晶片在製造業等特定場景中的運算表現。 針對 B2B 應用場景，地端方案展現雲端架構無法取代的技術優勢：確保企業核心製程與商業機密無需外流，保障高規格的資料主權與安全性；同時提供毫秒級即時響應，對於工業自動化與即時工安監控等對延遲極度敏感的場景至關重要。

首發產品：Skymizer HTX301──全球首款地端 AI 推論晶片

Skymizer HTX301 是雙方此次合作的首發部署產品，亦是 Skymizer 推出之 全球首款專為「地端 AI 推論（On-Premise AI Inference）」場景設計的晶片。HTX301 內建 Skymizer 自主研發的 HyperThought IP，將原本以雲端 GPU 為前提的大型推論工作負載重新定義於企業地端：在單一晶片上即可提供企業級的推論吞吐與低延遲響應，將高敏感資料完整保留於企業內部。 搭配資策會所主導之快接中介層與異質資源調度介面，HTX301 可由 Edge 端單一節點（Edge AI Box、智慧設備）出發，向上延伸至 企業地端 On-Premise 機櫃，再進一步以多顆 HTX301 串接為 Mini Data Center 規模的推論叢集──實現「一顆晶片起步、全方向（all-direction）Scale-out」的國產地端 AI 路徑，讓企業隨業務動能彈性擴充算力，無須更動既有基礎建設。未來更可視算力需求特徵，結合異質晶片節點堆疊算力叢集，在地端建置私有化可scale-up的算力平台來滿足企業的需求。

雙方代表觀點

「資策會長期深耕產業現場，最了解企業在 AI 落地時遇到的整合難題。HTX301 作為全球首款地端 AI 推論晶片，正好補上了國產方案在「企業真正可部署的地端推論硬體」這塊長期缺口。我們將以快接中介層與異質資源調度技術，搭配 HTX301 與 HyperThought IP，導入新北捷運等實際場景，讓國產地端解決方案從 Edge 走向 On-Premise，再走向 Mini Data Center 等級的規模化商用。」 — 蔡明宏，資策會數位轉型研究院產品總監 「HTX301 是全球第一款為地端 AI 推論而生的晶片，也是 HyperThought IP 多年研發的具體成果。透過與資策會的合作，HTX301 將從 Edge 端的單一裝置出發，延伸至企業 On-Premise 部署，再串接成 Mini Data Center 規模的推論叢集──讓台灣方案在全球企業 AI 市場中，具備從晶片底層到系統規模的完整路徑。」 — 魏國章，Skymizer執行副總。

未來展望

雙方期盼透過產學研的深度結合與關鍵技術整合，突破過往硬體規格僵化的限制，賦予企業隨業務動能彈性擴充的能力，助力國產地端解決方案的全面普及——從單點應用接軌至廠區級、乃至集團級的叢集架構，真正落實國產晶片在 B2B 市場的規模化商用價值。 關於資策會

財團法人資訊工業策進會（資策會，III）成立於 1979 年，為台灣資通訊與軟體產業的核心智庫與技術推動單位，長期協助政府制定數位政策、推動產業創新與人才培育，深耕產業數位轉型。

關於 Skymizer

Skymizer 是一家專注於 AI 推論晶片、編譯器與異質運算調度技術的台灣科技公司。其自主研發之 HyperThought IP 為地端 AI 推論而生，並具體實現於 Skymizer 推出的全球首款地端 AI 推論晶片 HTX301，協助企業在自有環境中完成原本依賴雲端 GPU 的大型推論工作負載，並支援從 Edge 端單一裝置、企業 On-Premise，一路擴展至 Mini Data Center 級推論叢集的全方向部署。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-skymizer--ai--302781191.html SOURCE Skymizer Taiwan Inc.; 財團法人資訊工業策進會（資策會）