美納里尼集團於 2026 年美國臨床腫瘤學會 (ASCO) 年會上發佈新數據

數據橫跨七篇報告，涵蓋實體腫瘤及血液惡性腫瘤，並提供相關療法為患者所帶來潛在裨益的最新進展。





大會將發表 ELEVATE 研究中埃拉司群 (elacestrant) 聯合卡帕塞替尼 (capivasertib) 方案的數據，彰顯其在轉移性乳癌 (mBC) 聯合治療中的潛力；同場亦會呈獻 埃拉司群臨床開發計劃的最新動向，探討其作為輔助性乳癌單藥治療方案的潛在角色。





Stemline 的合作夥伴 Karyopharm Therapeutics 將發表最新突破性口頭報告，內容基於塞利尼索 (selinexor) 用於治療骨髓纖維化的第 3 期 SENTRY 試驗 "FOR MEDICAL AND PHARMACEUTICAL TRADE MEDIA ONLY" 意大利佛羅倫斯及紐約2026年5月27日 /美通社/ -- 國際領先的製藥與診斷公司美納里尼集團 (Menarini Group) 與其全資附屬公司 Stemline Therapeutics, Inc.（下稱「Stemline」）共同宣佈，將在 2026 年美國臨床腫瘤學會年會上發表關於埃拉司群和他格索芙 (tagraxofusp) 的新數據。Stemline 專注為癌症患者提供突破性的腫瘤治療方案。

大會將發表一項第 1/2 期 ELEVATE 研究的全新數據，探索埃拉司群與卡帕塞替尼聯合療法，應用於 ER+/HER2-（雌激素受體陽性/第 2 型人類表皮生長因子受體陰性）且伴隨 PI3K/AKT/PTEN 通路變異的轉移性乳癌患者時的安全性及初步療效。 會上將分享更多關於埃拉司群於晚期治療階段中的聯合療法研究詳情，包括：ADELA（與依維莫司 (everolimus) 聯合治療的關鍵第 3 期研究）；ELECTRA（與阿貝馬西利 (abemaciclib) 聯合治療腦轉移患者的第 1b/2 期研究）；以及 CAPELA（與卡培他濱 (capecitabine) 聯合治療的第 2 期研究）。 最後，會議上將會公佈 ELEGANT 研究的最新數據，探討埃拉司群作為輔助治療，用於淋巴結陽性且復發風險高的早期乳癌患者的潛力。

此外，一項關於他格索芙聯合治療的第 2 期研究新數據亦獲接納發表，該療法用於治療母細胞性漿細胞樣樹突細胞腫瘤 (BPDCN) 患者。該數據將由德州大學 MD 安德森癌症中心 (The University of Texas MD Anderson Cancer Center) 癌症醫學部白血病科教授 Naveen Pemmaraju 醫學博士負責報告。 此外，Stemline 的合作夥伴 Karyopharm Therapeutics 將發表一項最新突破性口頭簡報，基於塞利尼索用於未接受過 JAK 抑制劑 (JAKi) 治療的骨髓纖維化 (MF) 患者的第 3 期 SENTRY 試驗。 塞利尼索在美國的市場推廣由 Karyopharm Therapeutics 負責，在歐盟則由 Stemline 負責。 美納里尼集團行政總裁 Elcin Barker Ergun 表示：「我們即將發表的大量腫瘤學數據，涵蓋實體腫瘤及血液惡性腫瘤，展現我們決心應對最難治療且尚未滿足兼大量需求的癌症。 我們將繼續聚焦於加速創新，以提供具變革意義的標靶療法，為患者及其背後的醫療護理社群帶來切實而深遠的治療進展。」

即將發表的研究報告詳情如下： 2026 年美國臨床腫瘤學會年會 首席作者 摘要標題及編號 報告形式 詳情 埃拉司群 Wassim McHayleh 埃拉司群聯合卡帕塞替尼治療

ER+/HER2- 晚期乳癌患者：ELEVATE 研究（一項

第 1b/2 期開放標籤傘式研究）的最新更新 摘要編號：1098 2026 年 6 月 1 日；下午 1:30 至 4:30（美國中部時間） 第 212 號海報板 Aditya Bardia ELEGANT：在一項全球性、多中心、隨機、開放標籤第 3 期研究中，比較埃拉司群與標準內分泌療法用於

患有淋巴結陽性、

ER+、HER2- 且具

高復發風險的早期乳癌男女患者的效果 摘要編號：TPS1153 2026 年 6 月 1 日；下午 1:30 至 4:30（美國中部時間） 第 262a 號海報板 Antonio Llombart-

Cussac ADELA：一項雙盲、安慰劑對照、隨機的第 3 期 試驗，比較埃拉司群聯合依維莫司與埃拉司群聯合安慰劑，應用於 患有 ER+/HER2- 晚期乳癌、帶有 ESR1 突變

腫瘤並在接受內分泌治療 + CDK4/6 抑制劑*後病情惡化的患者# 摘要編號：TPS1154 2026 年 6 月 1 日；下午 1:30 至 4:30（美國中部時間） 第 262b 號海報板 Nuhad Ibrahim ELECTRA：一項開放標籤、多中心、第 1b/2 期研究，探討 埃拉司群聯合阿貝馬西利治療患有腦 轉移的 ER+/HER2- 乳癌患者 摘要編號：TPS1155 2026 年 6 月 1 日；下午 1:30 至 4:30（美國中部時間） 第 263a 號海報板 Kristina Fanucci CAPELA：一項第 2 期、多中心、開放標籤、隨機研究，探討 卡培他濱與埃拉司群聯合療法，對比卡培他濱 單藥治療晚期雌激素受體 (ER) 陽性乳癌 (TBCRC 070)* 摘要編號：TPS1156 2026 年 6 月 1 日；下午 1:30 至 4:30（美國中部時間） 第 263b 號海報板 他格索芙 Naveen Pemmaraju 一項關於他格索芙、高強度化療方案 Hyper-CVAD 和維奈托克 (Venetoclax) 用於治療的第 2 期試驗，用於 新確診或復發/難治性 BPDCN* 患者 摘要編號：6502 口頭報告 2026 年 6 月 2 日；上午 10:09 至 10:21（美國中部時間） 塞利尼索 John Mascarenhas 塞利尼索聯合蘆可替尼 (ruxolitinib) 用於治療未接受過 JAK 抑制劑治療的骨髓纖維化患者： 第 3 期 SENTRY 試驗* 摘要編號：LBA6500 口頭報告 2026 年 6 月 2 日；上午 9:45 至下午 12:45（美國中部時間） *代表由研究者發起的研究或合作研究

#ADELA 研究是一項與 MEDSIR 共同贊助的關鍵研究 關於埃拉司群臨床開發計劃

埃拉司群亦在多項由公司贊助的乳癌臨床研究中接受評估，可作單藥治療或與其他療法聯合使用。 ELEGANT (NCT06492616) 是一項第 3 期臨床試驗，旨在評估埃拉司群與標準內分泌療法相比，用於治療患有淋巴結陽性、ER+、HER2- 且高復發風險的早期乳癌的男女患者的療效。 ADELA (NCT06382948) 是一項第 3 期隨機、雙盲試驗，旨在評估埃拉司群聯合依維莫司用於治療伴有 ESR1 基因突變 (ESR1-mut) 腫瘤的 ER+/HER2- 轉移性乳腺癌患者。 ELEVATE (NCT05563220) 是一項第 1b/2 期臨床試驗，旨在評估埃拉司群分別與阿培利西 (alpelisib)、依維莫司、卡帕塞替尼、帕博西尼 (palbociclib)、瑞博西利 (ribociclib) 或阿貝馬西利聯合使用的安全性及療效。 ELECTRA (NCT05386108) 是一項開放標籤、第 1b/2 期、多中心研究，旨在評估埃拉司群聯合阿貝馬西利治療 ER+、HER2- 乳癌患者。 該研究的第 2 期部分會評估此治療方案對腦轉移患者的效用。 ELCIN (NCT05596409) 是一項第 2 期試驗，旨在評估埃拉司群用於治療 ER+、HER2- 晚期/轉移性乳癌患者的療效，這些患者先前曾接受過一至兩種內分泌治療，並且在轉移性階段未曾使用 CDK4/6 抑制劑。 埃拉司群亦正在其他由研究者主導的試驗，以及與其他公司合作進行的試驗中接受評估，涵蓋轉移性乳癌及早期疾病領域。

若要舉報疑似不良反應，請透過電郵 [email protected] 聯絡 Stemline Therapeutics, Inc.

。 所有相關資訊均載於 https://stemline.com/contact/。 埃拉司群的完整處方資訊可見於 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/orserdu#product-info 塞利尼索的完整處方資訊可見於 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/nexpovio#product-info 他格索芙的完整處方資訊可見於 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/elzonris#product-info。 關於美納里尼集團

美納里尼集團是國際頂尖的製藥及診斷公司，營業額為 55 億美元，僱用逾 17,000 名員工。 美納里尼集團專注於尚未滿足兼大量需求的治療領域，產品涵蓋心臟科、腫瘤科、胸腔科、腸胃科、傳染病科、糖尿病科、炎症及鎮痛等範疇。 美納里尼集團設有 18 個生產基地及 9 個研發中心，產品行銷全球 140 個國家。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.menarini.com。

關於 Stemline Therapeutics Inc.

Stemline Therapeutics, Inc.（「Stemline」）為美納里尼集團的全資附屬公司，是一間處於商業階段的生物製藥企業，致力為患者提供突破性的腫瘤治療方案。 Stemline 於美國、歐洲及其他全球地區銷售埃拉司群。這是一種口服內分泌藥物，適用於治療患有雌激素受體 (ER) 陽性、第 2 型人類表皮生長因子受體 (HER2) 陰性、ESR1 突變晚期或轉移性乳癌，並且在至少接受過一線內分泌治療後病情仍出現惡化的停經後女性或成年男性患者。 Stemline 亦在美國、歐洲及其他全球地區銷售他格索芙 (tagraxofusp-erzs)。這是一種針對 CD123 的新型標靶藥物，用於治療母細胞性漿細胞樣樹突細胞腫瘤 (BPDCN) 患者，即侵襲性血液癌症。 此外，Stemline 在歐洲銷售 塞利尼索，這是一種用於治療多發性骨髓瘤的 XPO1 (出口蛋白 1) 抑制劑。 該公司亦分別針對乳癌及血液惡性腫瘤適應症，進行多項有關埃拉司群和他格索芙的適應症擴展研究，並且擁有龐大的臨床研發管線，當中包括多種處於不同開發階段、針對多種實體腫瘤和血液惡性腫瘤的其他候選藥物。

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