宏利金融有限公司將發行總值5億新加坡元、利率2.880厘並於2036年到期的後償票據

除非另有註明，所有金額均按加元呈列 TSX/NYSE/PSE: MFC SEHK: 945 多倫多2026年5月27日 /美通社/ -- 宏利金融有限公司（「宏利」）今天宣佈已為其於新加坡公開發行的本金總額 5 億新加坡元、利率2.880厘並於2036年6月4日到期的後償票據（下稱「票據」）定價。此次發行將根據2026年5月26日的發售通函進行，所得資金列作宏利的二級資本。 該批票據直至2031年6月4日的固定利率為2.880厘，其後利率為當時有效的五年期「新加坡隔夜平均利率隔夜指數掉期利率」（「SORA OIS」）加0.931厘。該批票據將於2036年6月4日到期。

經加拿大金融機構監理處事先批准，宏利可於2031年6月4日及其後的任何利息支付日，按相當於面值的贖回價，連同截至（但不包括）指定贖回日的應計及未付利息，贖回全部（而非部分）票據。該批票據將構成後償債務，與宏利不時發行及未償付的所有其他後償債務（按本身條款設定為進一步延後受償的後償債務除外）處於同等及同比例的受償地位。 該批票據已收到新加坡證券交易有限公司（「SGX-ST」）關於其於SGX-ST正式名單中上市和報價的原則性批准。SGX-ST對本新聞稿中的任何陳述、意見或報告的準確性不承擔任何責任。該批票據納入SGX-ST正式名單以及該批票據在SGX-ST的報價，不應視為對宏利、其子公司或關連公司或該批票據的評價指標。

星展銀行有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司新加坡分行及渣打銀行（新加坡）有限公司已被任命為此次發行的聯席牽頭經辦人及簿記管理人。中國銀行股份有限公司新加坡分行已被任命為此次發行的聯合管理人。 此次發行的截止日期預期為2026年6月4日。 該批票據並未且不會按照不時修訂的《1933年美國證券法》（「《證券法》」）或美國任何一州或其他司法管轄區的證券法在美國進行登記；除非根據《證券法》及適用的州證券法或地方證券法的註冊規定獲得豁免，或有關交易不受上述註冊規定約束，否則不得在美國境內或向任何「美國人士」（《證券法》規則S所界定的「美國人士」）或就其帳戶或利益作出要約或銷售。此次發行僅根據《證券法》規則S面向境外交易中的非美國人士。本新聞稿不構成在美國境內或此等行為屬違法行為的其他司法管轄區內出售或認購證券的要約或游說。

該批票據不得直接或間接在加拿大境內或向任何加拿大居民作出要約或銷售。 宏利概覽 宏利金融有限公司是全球領先的金融服務供應商，總部位於加拿大多倫多。秉持成為客戶首選的願景，我們在加拿大及亞洲以「宏利」名義營運，而在美國主要以「恒康」名義經營業務，為個人、團體及企業客戶提供理財建議、保險及健康保障方案。通過「宏利財富與資產管理」，我們為全球個人客戶、機構客戶及退休計劃成員提供投資方案、理財建議及退休計劃服務。截至2025年底，本公司有超過37,000員工、逾106,000代理人，以及數以千計的經銷合作夥伴，在全球25個市場為逾3,700萬客戶提供服務。本公司在多倫多、紐約及菲律賓證券交易所以股份代號MFC上市，並於香港交易所以股份代號945上市。

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