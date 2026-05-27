日新舍啟德首批800個宿位火速租出 旺角新項目已於5月開始招租

香港2026年5月27日 /美通社/ -- 宏安地產（股票代號：1243）旗下的高端私營學生宿舍品牌「日新舍」（Sunny House），自2024年在位於啟德的首幢公寓投入服務以來，憑著其舒適的住宿環境、完善設施及多元化社群活動，廣受來港內地及海外留學生歡迎，並為全港私營學生公寓定立了行業新標準。日新舍啟德於來年2026/27學年推出的首批800個宿位近日已火速全數租出，品牌本年在旺角的新項目亦已開始招租，進一步印證市場對高質素學生住宿的殷切需求。 位置便利 安全及防火設施充足

位處九龍東核心地段的日新舍啟德，提供逾1,400個宿位，為全港最大的私營學生宿舍之一。房型涵蓋單人房、雙人房、三人房及四人房，適合不同需求的大學或大專生。鄰近鑽石山及啟德港鐵站，步行約5分鐘即達鑽石山站A2出口，乘坐觀塘綫或屯馬綫約20分鐘內可到達多間大學，包括香港城市大學、香港浸會大學、香港理工大學及香港都會大學等。公寓採取高標準管理，劃分男女樓層，設有大堂閘機、人面識別及閉路電視系統、拍卡上房、24小時保安及前台等設備和措施，保障住客的私隱與安全。每樓層亦有酒店級別的消防設備及急救箱，客房床褥及傢俬均符合政府規定之防火標準，亦會定期舉辦火警演習，確保同學住得安全安心。

特大共享空間 首間獲得「LEED金級認證」的學生宿舍 日新舍啟德以特大32,000平方呎的共享設施見稱，是全港私營學生宿舍中規模最大的公共空間之一，集學習、娛樂與社交功能於一身。 住客可免費使用多種設施，包括過2,000呎的健身房、共享廚房、溫習室、戶外籃球場及羽毛球/匹克球場等。公寓的房費已包含水電、冷氣費、管理費、每週基本清潔及Wi‑Fi，一租即住，讓學生無後顧之憂。 今年5月，日新舍啟德更成功取得LEED金級(Gold) 的綠色建築認證，是全港首家獲得此認證的私營學生宿舍，引證了我們在環境永續性、節能減碳與室內健康空氣等方面的卓越表現，為學生打造了舒適的綠色環境。

日新舍團隊亦會定期舉辦各類社群活動，包括迎新聚會、廣東話分享會、防騙講座、各類運動及興趣班等，協助來自不同地方及學系的學生擴闊人際網絡，盡快融入香港生活。 透過與院校、企業及公共機構合作，日新舍期望為學生提供課堂以外的學習機會，打造連結學術、職場與社會的一站式留學生活。 拓展版圖 啟動旺角及「博學堂」新項目 今年日新舍持續拓展學生住宿版圖，除啟德項目外，位於旺角的新項目亦已於5月開始招租。新項目「日新舍旺角」在旺角及油麻地中心地帶，提供超過200個宿位，步行1分鐘即到油麻地港鐵站，進一步覆蓋九龍核心地段，為學生提供更便捷的居住選擇。此外，日新舍的母公司宏安地產本年初亦已宣布與香港恒生大學攜手發展全新學生住宿大樓「博學堂」，提供 121 個住宅單位，預計 2027 年 8 月建成後可供近 300 位宿生入住，進一步深化與本地院校的合作，支持香港高等教育的發展。

宏安地產行政總裁鄧灝康先生表示：「日新舍啟德首批800宿位與去年一樣在短時間內全數租出，充分反映市場對高品質學生住宿的強勁需求。今年我們還有日新舍在旺角的新項目，進一步為學生提供便利、安全、舒適及具社群氛圍的居住體驗。未來亦會積極與更多院校探索不同形式的合作機會，攜手推動留學香港品牌及香港高等教育的國際化發展。」 關於日新舍

日新舍為宏安地產旗下的高質素共居品牌，專注為本地學生及來港留學生提供安全方便、設施完善的住宿及一站式生活體驗。日新舍啟德位於九龍新蒲崗六合街，提供約1,400個宿位，以靈活房型及豐富共享空間，成為香港新一代學生共居生活的之選。2026年新項目日新舍旺角位於九龍旺角，鄰近油麻地港鐵站，提供逾200個宿位，是近期租賃市場焦點之一。

關於宏安地產有限公司

宏安地產於2015年註冊成立，並於2016年在香港聯合交易所主板上市，業務涵蓋住宅及商業物業發展、投資及營運管理。 集團近年積極拓展學生住宿及共居市場，透過品牌「the met.」及「日新舍」等項目，為香港提供多元化、兼具質素與性價比的住宿選擇。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/800---5-302781563.html SOURCE 宏安地產 - 日新舍