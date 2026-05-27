【yuu會員限定】現金券優惠強勢回歸 限時兩週 積分變現金券 換得多 賺得越多

以4,500積分兌換7-Eleven $25電子現金券 或以9,300積分兌換7-Eleven $55電子現金券 慳足高達15%

香港 - 2026年5月27日 - yuu會員限時優惠再度登場！各位精明顧客是時候用手上的yuu積分換現金券，將積分當錢使啦！由即日起（5月27日）至6月9日（共2星期），yuu會員只需以4,500yuu積分，即可兌換7-Eleven電子現金券$25^，慳10%；或者以9,300積分兌換7-Eleven電子現金券$55^，更可慳高達15%！電子現金券既可即兌即用，亦可於兌換後三十日內使用。方便又實用！立即打開yuu app兌換現金券，到7-Eleven挑選心水產品，賺盡著數，實行積分當錢使啦！





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^推廣日期由2026年5月27日至6月9日。此現金券須於兌換後三十日內使用。 此現金券只適用於香港及澳門7-Eleven店舖使用，並不適用於7-Eleven網店及7-Eleven手機應用程式。現金券於7-Eleven香港店舖內以港幣計算；於澳門7-Eleven店舖內以澳門幣計算。此現金券只適用於購買7-Eleven貨品，並不設找續。現金券不適用於其他服務項目 。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱yuu應用程式。





