熱門搜尋:
黎家盈 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-May-27 10:00
更新：2026-May-27 10:00
Media OutReach Newswire

【yuu會員限定】現金券優惠強勢回歸 限時兩週 積分變現金券 換得多 賺得越多

分享：

以4,500積分兌換7-Eleven $25電子現金券 或以9,300積分兌換7-Eleven $55電子現金券 慳足高達15%

香港 - 2026年5月27日 - yuu會員限時優惠再度登場！各位精明顧客是時候用手上的yuu積分換現金券，將積分當錢使啦！由即日起（5月27日）至6月9日（共2星期），yuu會員只需以4,500yuu積分，即可兌換7-Eleven電子現金券$25^，慳10%；或者以9,300積分兌換7-Eleven電子現金券$55^，更可慳高達15%！電子現金券既可即兌即用，亦可於兌換後三十日內使用。方便又實用！立即打開yuu app兌換現金券，到7-Eleven挑選心水產品，賺盡著數，實行積分當錢使啦！

yuu 0527-0609 DCV_POSM adaptation_FB visual_1080x1350px (2).jpg

yuu app 兌換現金券連結：
https://www.yuurewards.com/promotion?type=offer&id=20260513_0007

今期有多款至抵新品登場，由人氣雪糕、以至飲品及零食，款款都超吸引，加上yuu電子現金券優惠期間，積分當錢使之餘，更可慳高達15%，性價比極高！即開yuu應用程式兌換現金券，到7-Eleven買齊最新零食及精品返屋企啦！

^推廣日期由2026年5月27日至6月9日。此現金券須於兌換後三十日內使用。 此現金券只適用於香港及澳門7-Eleven店舖使用，並不適用於7-Eleven網店及7-Eleven手機應用程式。現金券於7-Eleven香港店舖內以港幣計算；於澳門7-Eleven店舖內以澳門幣計算。此現金券只適用於購買7-Eleven貨品，並不設找續。現金券不適用於其他服務項目 。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱yuu應用程式。


adblk4

ADVERTISEMENT

ad

關於作家
Media OutReach Newswire
作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

追蹤
查看此作家更多文章
dadblk5 madblk5

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務