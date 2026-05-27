Big Jump SEO 夥拍兩大本地健康機構 率先引入 Gemini AI 技術 全面提升醫學與保健資訊質素

香港2026年5月27日 /美通社/ -- 領先的數位行銷與搜尋引擎優化（SEO）專家 Big Jump SEO Solutions 今日正式宣佈，與香港兩大知名健康及醫療平台—— HealthHK101以及HealthyCheckHK 達成戰略合作。本次合作將首度引入 Google 最新一代的 Gemini AI 技術，致力於優化與重塑網上醫學及保健內容，為公眾提供更準確、具權威性且易於理解的健康資訊。
在數位時代，網絡上的健康資訊氾濫，市民往往難以分辨真偽。搜尋引擎（如 Google）對醫療健康類網站（即 YMYL — Your Money or Your Life）的內容審查日益嚴格，極為重視內容的專業性、權威性與可信度（E-E-A-T 原則）。
Big Jump SEO Solutions 憑藉深厚的搜尋優化經驗，結合 Gemini AI 強大的自然語言處理與語義分析能力，能針對複雜的醫學專有名詞進行精準轉譯，將深奧的醫學理論轉化為貼近大眾的科普語言，在確保資訊符合醫療專業標準的同時，大幅提升文章的可讀性。
此次合作將針對兩家機構的定位進行客製化內容升級：
- HealthHK101：將利用 Gemini AI 全面翻新其龐大的健康百科與疾病防治指南，確保讀者能快速獲取最新的醫療實證資訊。
- HealthyCheckHK：將專注於體檢服務導航與醫學檢查指標的優化，以深入淺出的方式幫助市民解讀體檢報告，亦提供健身及Hyrox 等預健資訊。
Big Jump SEO Solutions 負責人表示：「醫療資訊關乎市民健康，準確性與可讀性缺一不可。透過 Gemini AI 的尖端技術，我們不僅能協助合作夥伴提高優質內容的產出效率，更能精準捕捉用戶的搜尋意圖，讓真正有價值的醫療保健資訊在搜尋引擎中脫穎而出。」
兩大健康機構亦一致認為，這次跨界合作是醫療數位化轉型的重要里程碑，期待透過 AI 科技拉近醫療專業與大眾的距離，共同建立一個更值得信賴的網上健康資訊生態圈。
關於 Big Jump SEO Solutions
Big Jump SEO Solutions 是一家綜合性的網絡營銷公司，專注於為客戶提供定制的搜尋引擎最佳化 (Search Engine Optimisation, SEO)、內容營銷和網絡廣告解決方案。憑著深入的行業經驗和創新策略，Big Jump 致力於幫助品牌提升網絡能見度，並在線上市場中脫穎而出。
View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/big-jump-seo---gemini-ai---302781964.html
SOURCE Big Jump SEO Solutions