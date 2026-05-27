Big Jump SEO 夥拍兩大本地健康機構 率先引入 Gemini AI 技術 全面提升醫學與保健資訊質素

在數位時代，網絡上的健康資訊氾濫，市民往往難以分辨真偽。搜尋引擎（如 Google）對醫療健康類網站（即 YMYL — Your Money or Your Life）的內容審查日益嚴格，極為重視內容的專業性、權威性與可信度（E-E-A-T 原則）。

Big Jump SEO Solutions 憑藉深厚的搜尋優化經驗，結合 Gemini AI 強大的自然語言處理與語義分析能力，能針對複雜的醫學專有名詞進行精準轉譯，將深奧的醫學理論轉化為貼近大眾的科普語言，在確保資訊符合醫療專業標準的同時，大幅提升文章的可讀性。

Big Jump SEO Solutions 負責人表示：「醫療資訊關乎市民健康，準確性與可讀性缺一不可。透過 Gemini AI 的尖端技術，我們不僅能協助合作夥伴提高優質內容的產出效率，更能精準捕捉用戶的搜尋意圖，讓真正有價值的醫療保健資訊在搜尋引擎中脫穎而出。」

兩大健康機構亦一致認為，這次跨界合作是醫療數位化轉型的重要里程碑，期待透過 AI 科技拉近醫療專業與大眾的距離，共同建立一個更值得信賴的網上健康資訊生態圈。

關於 Big Jump SEO Solutions

Big Jump SEO Solutions 是一家綜合性的網絡營銷公司，專注於為客戶提供定制的搜尋引擎最佳化 (Search Engine Optimisation, SEO)、內容營銷和網絡廣告解決方案。憑著深入的行業經驗和創新策略，Big Jump 致力於幫助品牌提升網絡能見度，並在線上市場中脫穎而出。