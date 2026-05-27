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出版：2026-May-27 11:20
更新：2026-May-27 11:20
Media OutReach Newswire

平安數字銀行3個月港元定存利率躍升至2.9厘 新舊資金全線開閘

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香港 - 2026年5月27日 - 平安數字銀行再度以高息出擊。不論是客戶賬戶內的現存資金，還是全新資金，3個月港元定期存款年利率均同步調高至2.9%，助你「慳水慳力」極速鎖定回報，財富即時袋袋平安。

此外，現時港元新資金定存優惠，更加碼延長至2026年6月30日，平安數字銀行個人客戶只需存入100港元或上的合資格新資金#，即可享有高息利率，實行低門檻、高回報，齊齊開閘「搶息」。

港元新資金定存年利率


定存年利率
1個月
2.50%
3個月
2.90% *全新升級
6個月
2.80%
12個月
2.95%
以上年利率僅供參考，年利率將按市場變化調整，並以交易時顯示定期存款頁面的年利率為準。

# 「合資格新資金」指某一幣種存款賬戶的最新存款結餘總額相較於上月每日平均結餘總額的淨增加金額。

優惠受條款及細則約束。詳情請參閱「港元新資金定期存款優惠」條款及細則，及瀏覽平安數字銀行網站www.pingandb.com。如有查詢，請透過本行個人銀行手機應用程式內的在線客服，或致電客戶服務熱線 3762 9900 與本行聯絡。

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平安數字銀行

平安數字銀行（國際）有限公司（簡稱「平安數字銀行」、「PingAnDB」）是陸金所控股有限公司（簡稱「陸控」）（香港聯合交易所股份代號：6623；美國紐約證券交易所股份代號: LU) 的全資子公司，以及中國平安保險（集團）股份有限公司（簡稱「中國平安」）（香港聯合交易所股份代號：2318；上海證券交易所股份代號：601318）的成員公司。平安數字銀行於 2019 年 5 月獲香港金融管理局發出銀行牌照，提供個人銀行和商業銀行服務。依託平安集團科技優勢和綜合實力，平安數字銀行致力以金融科技重塑銀行體驗，為客戶帶來更順心、便捷的銀行服務，並銳意服務香港以至大灣區的客戶，成為平安集團在港的綜合金融平台之一。

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Media OutReach Newswire
作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

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