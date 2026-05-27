平安數字銀行3個月港元定存利率躍升至2.9厘 新舊資金全線開閘

香港 - 2026年5月27日 - 平安數字銀行再度以高息出擊。不論是客戶賬戶內的現存資金，還是全新資金，3個月港元定期存款年利率均同步調高至2.9%，助你「慳水慳力」極速鎖定回報，財富即時袋袋平安。



此外，現時港元新資金定存優惠，更加碼延長至2026年6月30日，平安數字銀行個人客戶只需存入100港元或上的合資格新資金#，即可享有高息利率，實行低門檻、高回報，齊齊開閘「搶息」。



港元新資金定存年利率







定存年利率

1個月

2.50%

3個月

2.90% *全新升級

6個月

2.80%

12個月

2.95%



「合資格新資金」指某一幣種存款賬戶的最新存款結餘總額相較於上月每日平均結餘總額的淨增加金額。優惠受條款及細則約束。詳情請參閱「港元新資金定期存款優惠」條款及細則，及瀏覽平安數字銀行網站www.pingandb.com。如有查詢，請透過本行個人銀行手機應用程式內的在線客服，或致電客戶服務熱線 3762 9900 與本行聯絡。