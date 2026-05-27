伊利在英國劍橋發布全球創新領航計劃，聚力啟動十三大領航項目

英國劍橋2026年5月27日 /美通社/ -- 伊利集團全球創新領航計劃發布會日前在英國劍橋舉行。活動現場，伊利聯合乳業國家技術創新中心正式發布全球創新領航計劃及十三大創新領航項目，並與世界頂尖學府劍橋大學、權威學術期刊《Nature》簽署協議。伊利旗下金領冠「全面營養 全面新鮮」全球品牌戰略升級也在會上正式啟動。 「不創新 無未來」是伊利集團董事長潘剛的重要企業經營管理理念，這一理念已內化為伊利的行動綱領。‌‌此次全球創新領航計劃的正式發布，標志著伊利等中國乳企正從全球產業鏈參與者，加速向全球創新生態共建者、產業價值引領者轉變。

發布創新領航計劃，構建自主研發體系 發布會上，伊利聯合乳業國家技術創新中心，正式推出全球創新領航計劃，並發布十三大創新領航項目。項目覆蓋奶牛選育、飼料轉化、智慧養殖、裝備制造、精准營養、高價值功能原料創制、全鏈條安全防控與品質提升、可持續包裝新材料等全產業鏈關鍵領域，致力於打造具有中國特色、面向全球的乳業自主創新體系。 不同於傳統單點式技術突破，此次全球創新領航計劃更加注重創新鏈、產業鏈、價值鏈的深度融合，強調基礎研究、技術攻關、產業應用與市場需求的協同聯動。通過聯合全球高校、科研機構與產業伙伴，伊利正在推動中國乳業從「制造驅動」向「科技驅動」、從「經驗發展」向「系統創新」加速躍遷。

伊利集團高級執行總裁劉春喜在致辭中表示：「面對新的時代機遇與產業使命，伊利始終將創新融入企業發展的核心基因，把生態協同貫穿全產業鏈，將消費者健康置於一切工作的中心，推動全球乳業發展邁向更高水平。」 伊利集團全球創新中心負責人、乳業國家技術創新中心主任何劍表示：「在劍橋這片學術沃土上發布十三大創新領航項目，是向全世界釋放一個明確信號，中國的科研工作者及研究機構秉持開放態度，希望通過這十三個重點領域，讓全球科研人員都了解並積極參與進來，共同助力我們實現突破式創新。」

深化全球開放協同，打造世界級創新生態 為進一步拓展全球創新生態，伊利與劍橋大學工程系制造研究院簽署協議。鏈接劍橋大學的百年學術積澱與全球科研影響力，伊利將在基礎學科研究、創新生態拓展、產業應用轉化等方面持續發力，為全球創新戰略落地注入新動能。 英國皇家工程院院士、劍橋大學制造學教授Andy Neely表示：「我認為伊利與劍橋大學的合作，特別是在開放式創新與制造研究院等合作，有利於探索跨行業、跨組織的創新范式。」 發布會上，伊利「15+1」全球創新生態體系同步亮相。以伊利集團全球創新中心為支點，伊利已在歐洲、大洋洲、東南亞等地區布局15個創新中心，並牽頭建設中國食品領域唯一的國家級乳業技術創新中心，聯動荷蘭瓦赫寧根大學、新西蘭林肯大學、中國科學院、清華大學等全球頂尖科研伙伴，形成互聯互通、高效協同的全球化創新網絡。

這一全球創新生態體系，不僅展現出伊利鏈接全球資源、整合全球智慧的能力，也體現出中國乳業正在加速融入全球創新體系、參與全球產業規則共建的新階段。 新西蘭皇家科學院院士、梅西大學教授Paul Moughan分享了與伊利合作的最新研究成果。他表示：「我們的科研團隊與伊利已合作多年，我親眼見證了伊利在乳業科研領域的不斷突破。我相信，伊利所構建的全球化、開放式的創新生態，將會釋放出巨大的科研價值。」 中國科學院教授孫方臻認為：「伊利與英國劍橋大學等全球頂尖高校、科研機構的深度合作，是中國乳企與全球科研力量融合創新的典范，將助力中國乳業產業鏈向全新階段邁進。」

深耕母乳研究，守護全球母嬰健康成長 活動現場，伊利與國際權威期刊《Nature》簽署協議，正式啟動2026版全球母乳科學研究白皮書編寫工作，這是雙方在母嬰營養領域繼2024年首次攜手之後的又一次升級，意味著中國母乳研究成果正在影響全球學術共識。 《Nature》影響力解決方案執行副總裁Stephen Pincock表示：「我相信，雙方都會受益匪淺，並為行業發展做出更大貢獻。今年，我們很高興繼續與伊利攜手，這份報告將梳理國際前沿方向，彰顯中國在該領域的引領地位及頂尖機構的研究成果，尤其是伊利集團的貢獻，體現了其對下一代健康事業的堅定承諾。」

截至目前，伊利已在母乳研究領域深耕24年，建立覆蓋85個國家、超20萬份母乳樣本、千萬級母乳數據的全球母乳研究數據庫，為精准解析母乳成分、推動嬰幼兒配方奶粉研發提供了重要科研支撐。 發布會上，國內外專家學者帶來了精彩的前沿研究分享。英國國家衛生研究院生物醫學研究中心科學總監、劍橋大學臨床生物化學系代謝科學研究所教授Albert Koulman分享了全球母嬰營養研究的最新趨勢，英國皇家工程院院士、劍橋大學制造學教授Andy Neely分享了人工智能與制造業主題報告，新西蘭皇家科學院院士、新西蘭梅西大學教授Paul Moughan分享了與伊利的最新科研成果。現場還舉辦了主題論壇，專家學者圍繞母乳研究趨勢、AI與營養創新等議題展開深入對話。

當前，全球食品產業正加速邁向數智化、精准化、可持續發展的新階段。站在新的創新坐標上，伊利將以全球創新領航計劃為契機，持續匯聚全球頂尖智慧與資源，以創新守護全球消費者健康，共築更開放、更創新、更可持續的全球乳業新未來。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302782531.html SOURCE 伊利集團