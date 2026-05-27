MEXC 3-4月安全報告中指出，其部署1000枚BTC於戰略儲備

塞席爾維多利亞2026年5月27日 /美通社/ -- 零手續費數字資產交易先驅MEXC發佈了3月至4月雙月安全報告，其中包括向其資金儲備(treasury Reserves)戰略性部署1,000枚比特幣(BTC)，以加強用戶保護。
MEXC的安全基礎設施在60天內攔截並限制了26,897個與協同欺詐活動相關的帳戶，較上一報告週期增長18.9%。威脅情報引擎識別出6,903個惡意團伙（增長33.6%），其中最集中的地區來自獨聯體國家(CIS)和印尼，分別追蹤到3,567個和1,524個威脅集群。為保障生態系統流動性和保護用戶資金，所有被識別的實體均被立即在平台範圍內封禁。
在3月至4月期間，MEXC處理了254項情報請求和50項執法機構凍結指令。通過這一協同基礎設施，共在47起風險案件中凍結了17,084,031 USDT，其中23起案件涉及執法機構直接行動。所有行動均遵循多司法轄區法律規定，以確保合規性和快速響應。在此期間，MEXC還處理了819起充值錯誤案件，並在經過嚴格的人工審核及鏈上核查後，成功追回863,127 USDT。
MEXC向其機構儲備額外部署1000枚BTC，正式為Guardian Fund（守護基金）建立了雙資產架構：利用USDT保障即時運營流動性，同時以比特幣部分作為宏觀經濟錨定資產，在市場週期中實現資本保值。與此同時，MEXC還啟動了一項計劃，致力在未來兩年內將該基金總規模從1億美元大幅提升至5億美元。所有機構錢包地址均完全公開，可實現實時、可加密驗證的儲備證明。
MEXC的主要資產儲備率如下：
展望未來，MEXC將繼續通過雙月安全報告披露關鍵數據，並通過鏈上可驗證儲備、標準化風控程序以及跨平台協作，進一步加強用戶資產保護。
關於MEXC
MEXC是全球增長最快的加密貨幣交易所，目前已獲得170多個市場、超過4000萬用戶的信賴。秉持用戶至上的理念，MEXC提供行業領先的零手續費交易服務，並支持超過3000種數字資產交易。作為「無限機遇之門(Gateway to Infinite Opportunities)」，MEXC提供一個統一平台，讓用戶能夠輕鬆交易加密貨幣以及代幣化資產，包括股票、ETF、大宗商品和貴金屬。
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SOURCE MEXC