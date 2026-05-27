MEXC 3-4月安全報告中指出，其部署1000枚BTC於戰略儲備

塞席爾維多利亞2026年5月27日 /美通社/ -- 零手續費數字資產交易先驅MEXC發佈了3月至4月雙月安全報告，其中包括向其資金儲備(treasury Reserves)戰略性部署1,000枚比特幣(BTC)，以加強用戶保護。

MEXC的安全基礎設施在60天內攔截並限制了26,897個與協同欺詐活動相關的帳戶，較上一報告週期增長18.9%。威脅情報引擎識別出6,903個惡意團伙（增長33.6%），其中最集中的地區來自獨聯體國家(CIS)和印尼，分別追蹤到3,567個和1,524個威脅集群。為保障生態系統流動性和保護用戶資金，所有被識別的實體均被立即在平台範圍內封禁。