全球薪酬透明化浪潮下香港招聘文化面臨考驗

48% 求職者期望企業預先披露薪酬才考慮應徵

香港 - 2026年5月27日 - 歐盟將於2026年6月前正式落實《歐盟薪酬透明度指令》，僱主未來不僅需要披露薪酬範圍，更須清楚解釋薪酬釐定的依據。相關趨勢並不限於歐洲。在美國、英國、加拿大、巴西、澳洲及日本等市場，隨着監管推進及求職者期望提高，企業正逐步朝更高透明度的薪酬制度發展。



全球最值得信賴的人才解決方案公司 Robert Walters 發佈最新報告《薪酬透明度電子指南》（Pay Transparency E-guide) ，指出48% 的求職者只會申請在招聘階段已預先披露薪酬範圍的職位。數據反映出，薪酬透明度已不再是企業的「加分項」，而是吸引人才入場的基本門檻。



香港招聘市場的薪酬安排一向相對保守且高度個別化，透明度有限。在全球趨勢影響下，市場開始關注企業在招聘及內部如何釐定及傳達薪酬。



以現職薪酬作基準的招聘慣例引發討論



近月市場對招聘做法的討論有所增加，其中要求求職者申報「現時薪酬」或「上一份薪酬」的安排，開始受到更多關注。過往僱主普遍以相關資料作為訂定薪酬的參考，但有專業人士質疑，這或令最終薪酬結果更受過往收入、成本考慮及議價過程影響，而未必完全反映職位本身的價值或市場水平。



Robert Walters香港董事總經理John Mullally表示：「求職者現時關注的不再單單是最終的薪酬數字，而是企業如何釐定薪酬。如果企業的薪酬決策過於錨定求職者的舊薪酬，而非基於職責範圍，將會直接影響求職者對整個招聘過程公平性的觀感。」



與此同時，求職者亦開始留意招聘過程中索取的個人資料，反映市場對透明度和一致性的期望正在提升。



Z世代展現更高開放度 逐步動搖薪酬保密文化



香港一向將薪酬視為個人私隱，甚少向同事甚至家人透露，令員工難以了解公司內部的薪酬基準，亦無從得知自己的薪酬與市場同類職位相比是否合理。



然而，Robert Walters 《2026年全球薪酬調查》的數據顯示， 相關觀念隨着 Z世代的加入正逐步轉變。



數據指出，本港整體僅5.5%專業人士願意與同事討論薪酬，但在Z世代受訪者中，比例顯著飆升至 24%。 相比之下，僅有 4% 的千禧世代和 2% 的 X 世代願意分享相關資訊。這意味著隨著年輕一代員工比例增加，文化上對薪酬透明的抗拒正逐步減退。



John Mullally 補充道：「對 Z世代而言，透明度代表了公平、公正以及企業的社會責任。隨着市場資訊更普及，求職者在作出選擇時亦更為審慎。企業若能提升透明度，不僅有助於在招聘初期與人才建立信任，亦有助雙方就薪酬期望展開更具建設性的對話。」



全球標準逐步影響本地市場 跨國企業面臨考驗



隨着歐洲等地逐步收緊薪酬披露要求，不同市場之間的做法正愈趨互相影響，企業在一個地區採取的標準，亦開始牽動其他地區的市場預期。對跨地域經營的企業而言，如何以一致方式傳達薪酬，將愈來愈影響其吸引及留住人才的能力。



John Mullally 指出：「對跨國企業來說，這不僅是合規問題。若在部分市場採取較高透明度，而在其他市場仍維持較為保守的做法，可能形成資訊落差，影響員工對公平及一致性的觀感。」



他指出，部分具前瞻性的企業，已開始在不同市場逐步採用更一致的薪酬透明標準，即使當地尚未有相關法規要求。



儘管在銷售或專業服務等行業，薪酬結構往往與佣金及個人業績掛鉤，推行標準化具備一定難度，但企業仍需要在靈活性與更清晰的溝通之間取得平衡。 隨着市場預期不斷演變，更高的透明度或將成為吸納及保留人才的關鍵因素。



應對複雜局面：企業如何準備？



為應對相關轉變，Robert Walters 建議香港企業不應僅停留於披露薪酬資訊，而需進一步建立更完善的職級及薪酬架構。相關框架應清晰闡述薪酬決策背後的邏輯與機制，確保透明化能為團隊帶來清晰度，而非在員工對比薪酬時引發混淆。



企業亦應優先檢視內部公平性，包括透過定期薪酬檢視，及早識別並處理不合理的薪酬差距，以避免日後引發不滿或摩擦。整體而言，轉變成效很大程度取決於溝通。企業需要加強管理層相關培訓，令其能以數據為基礎，與員工就薪酬進行更坦誠及具建設性的交流，從而將透明度轉化為建立信任的基礎，並強化僱主品牌。



「香港短期內未必會全面推行如歐洲般的薪酬透明制度，但市場的預期顯然正在演變，」Mullally 總結道。「企業並不需要在一夜之間全盤複製其他市場的做法，但若能逐步提升薪酬溝通的清晰度及一致性，將有助在競爭中保持優勢。」









http://www.linkedin.com/company/robert-walters