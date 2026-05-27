全球薪酬透明化浪潮下香港招聘文化面臨考驗

48% 求職者期望企業預先披露薪酬才考慮應徵
香港 - 2026年5月27日 - 歐盟將於2026年6月前正式落實《歐盟薪酬透明度指令》，僱主未來不僅需要披露薪酬範圍，更須清楚解釋薪酬釐定的依據。相關趨勢並不限於歐洲。在美國、英國、加拿大、巴西、澳洲及日本等市場，隨着監管推進及求職者期望提高，企業正逐步朝更高透明度的薪酬制度發展。
全球最值得信賴的人才解決方案公司 Robert Walters 發佈最新報告《薪酬透明度電子指南》（Pay Transparency E-guide) ，指出48% 的求職者只會申請在招聘階段已預先披露薪酬範圍的職位。數據反映出，薪酬透明度已不再是企業的「加分項」，而是吸引人才入場的基本門檻。
香港招聘市場的薪酬安排一向相對保守且高度個別化，透明度有限。在全球趨勢影響下，市場開始關注企業在招聘及內部如何釐定及傳達薪酬。
以現職薪酬作基準的招聘慣例引發討論
近月市場對招聘做法的討論有所增加，其中要求求職者申報「現時薪酬」或「上一份薪酬」的安排，開始受到更多關注。過往僱主普遍以相關資料作為訂定薪酬的參考，但有專業人士質疑，這或令最終薪酬結果更受過往收入、成本考慮及議價過程影響，而未必完全反映職位本身的價值或市場水平。
Robert Walters香港董事總經理John Mullally表示：「求職者現時關注的不再單單是最終的薪酬數字，而是企業如何釐定薪酬。如果企業的薪酬決策過於錨定求職者的舊薪酬，而非基於職責範圍，將會直接影響求職者對整個招聘過程公平性的觀感。」
與此同時，求職者亦開始留意招聘過程中索取的個人資料，反映市場對透明度和一致性的期望正在提升。
Z世代展現更高開放度 逐步動搖薪酬保密文化
香港一向將薪酬視為個人私隱，甚少向同事甚至家人透露，令員工難以了解公司內部的薪酬基準，亦無從得知自己的薪酬與市場同類職位相比是否合理。
然而，Robert Walters 《2026年全球薪酬調查》的數據顯示， 相關觀念隨着 Z世代的加入正逐步轉變。
數據指出，本港整體僅5.5%專業人士願意與同事討論薪酬，但在Z世代受訪者中，比例顯著飆升至 24%。 相比之下，僅有 4% 的千禧世代和 2% 的 X 世代願意分享相關資訊。這意味著隨著年輕一代員工比例增加，文化上對薪酬透明的抗拒正逐步減退。
John Mullally 補充道：「對 Z世代而言，透明度代表了公平、公正以及企業的社會責任。隨着市場資訊更普及，求職者在作出選擇時亦更為審慎。企業若能提升透明度，不僅有助於在招聘初期與人才建立信任，亦有助雙方就薪酬期望展開更具建設性的對話。」
全球標準逐步影響本地市場 跨國企業面臨考驗
隨着歐洲等地逐步收緊薪酬披露要求，不同市場之間的做法正愈趨互相影響，企業在一個地區採取的標準，亦開始牽動其他地區的市場預期。對跨地域經營的企業而言，如何以一致方式傳達薪酬，將愈來愈影響其吸引及留住人才的能力。
John Mullally 指出：「對跨國企業來說，這不僅是合規問題。若在部分市場採取較高透明度，而在其他市場仍維持較為保守的做法，可能形成資訊落差，影響員工對公平及一致性的觀感。」
他指出，部分具前瞻性的企業，已開始在不同市場逐步採用更一致的薪酬透明標準，即使當地尚未有相關法規要求。
儘管在銷售或專業服務等行業，薪酬結構往往與佣金及個人業績掛鉤，推行標準化具備一定難度，但企業仍需要在靈活性與更清晰的溝通之間取得平衡。 隨着市場預期不斷演變，更高的透明度或將成為吸納及保留人才的關鍵因素。
應對複雜局面：企業如何準備？
為應對相關轉變，Robert Walters 建議香港企業不應僅停留於披露薪酬資訊，而需進一步建立更完善的職級及薪酬架構。相關框架應清晰闡述薪酬決策背後的邏輯與機制，確保透明化能為團隊帶來清晰度，而非在員工對比薪酬時引發混淆。
企業亦應優先檢視內部公平性，包括透過定期薪酬檢視，及早識別並處理不合理的薪酬差距，以避免日後引發不滿或摩擦。整體而言，轉變成效很大程度取決於溝通。企業需要加強管理層相關培訓，令其能以數據為基礎，與員工就薪酬進行更坦誠及具建設性的交流，從而將透明度轉化為建立信任的基礎，並強化僱主品牌。
「香港短期內未必會全面推行如歐洲般的薪酬透明制度，但市場的預期顯然正在演變，」Mullally 總結道。「企業並不需要在一夜之間全盤複製其他市場的做法，但若能逐步提升薪酬溝通的清晰度及一致性，將有助在競爭中保持優勢。」
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華德士 (香港)
關於華德士(Robert Walters) —
華德士是全球最值得信賴的人才解決方案公司。我們於全球為各種類型和規模的企業提供招聘、招聘外判 和人才策略諮詢的服務。 香港辦事處成立於1997年，專注於長期或合約制招聘服務，涵蓋會計與財務、工程與物業、金融服務、人力資源、法律與合規、銷售與市場營銷、秘書及業務支援、供應鏈、物流與採購，以及資訊科技與轉型。
關於華德士《薪酬透明度電子指南》
隨著歐洲將於今年 6 月正式推行薪酬透明化法規，加上全球各地對相關議題的討論越趨熱烈，傳統薪酬保密的時代正步入尾聲，取而代之的是一個以公開、坦誠及透明薪酬對話為核心的職場新常態。本電子指南深入探討了這場全球變革的實際執行面，不僅剖析薪酬透明度在實務營運中的真正定義，更全面闡述了為何推行公開薪酬架構在當下比以往任何時候都更加重要。
此外，指南亦詳細分析了全球在職人士及求職者的預期轉變，並揭示了薪酬透明度與企業「僱主價值主張」（EVP）之間的直接關聯。最後，報告為跨國及本地企業提供了具建設性的應對部署與實務策略，協助管理層在面對內部文化與結構轉型時，能游刃有餘地建立一個更具信任度的溝通機制。
如欲下載完整 Robert Walters《薪酬透明度電子指南》，請瀏覽：https://www.robertwalters.com.hk/insights/hiring-advice/e-guide/global-pay-transparency.html