昇世集團攜手普益標準發佈《2026中國家族辦公室發展白皮書》

成都辦公室同步啟幕，深化行業交流與生態聯通

香港 / 中國內地 - 2026年5月27日 - 亞洲發展最快的財富管理公司之一昇世集團今日宣佈，與國內領先的資產與財富管理市場研發機構普益標準（Puyi Standard）聯合發佈 《新銳力量：探尋中國家族辦公室的價值新座標——2026中國家族辦公室發展白皮書》 （下稱「《白皮書》」）。此次《白皮書》的發佈，是昇世集團首次聯合內地權威研究機構對中國家族辦公室行業進行的系統性梳理與前瞻。



《白皮書》發佈之際，昇世集團成都辦公室正式啟用，是繼深圳及長沙之後在內地設立的又一重要據點。成都辦公室位於成都高新區，將作為中國西部與香港、新加坡等國際金融中心之間的行業交流樞紐，並通過引入國際家族辦公室專業認證課程，加強專業人才培養，提升亞洲家族辦公室服務標準。



隨著中國「創一代」企業家迎來史上規模最大的代際傳承視窗（未來十年預計逾20萬億人民幣財富將進行傳承），家族辦公室已從「錦上添花」的可選項轉變為家族系統性治理的戰略剛需。行業亟需提升專業標準，以支撐中國代際傳承的規模增長。



重新定義卓越財富管理標準



《白皮書》全面展望了2026-2030年的三大核心趨勢：





資產配置向多元另類資產、跨境合規佈局與綠色科技賽道拓展；

價值導向轉向制度傳承、社會責任與可持續發展深度融合；

生態融合創新凸顯，以「1+N」模式聯動十大相關領域，構建一體化、定制化服務生態。

《白皮書》梳理了行業定義、服務體系、合規路徑與價值座標，為中國式家族辦公室建立可參照、可落地的標準指引。除了提供最新趨勢、前沿實踐與合規框架外，《白皮書》還重磅提出「家辦未來十大創新維度」，系統勾勒出行業進化的全景路線圖。包括全球資產配置創新、AI與數字化創新、家族治理創新、跨境合規創新、家族信託與風險隔離創新、下一代培養創新、ESG與慈善創新、醫療健康與生命管理創新、圈層協同與資源整合創新及家辦生態平臺化創新。昇世集團亦致力於通過分享實踐洞察，幫助客戶更好理解家辦價值，推動行業夥伴共同成長。《白皮書》還為高淨值家族提供了如何評估與甄選家辦的專業指引，幫助其選擇真正以客戶利益為中心、嚴守合規、專注長期價值創造的專業機構。這些指引將為高淨值人士的財富管理需求精准匹配更好的專業服務。：「當前家族辦公室行業正面臨深刻的結構性變革，代際傳承規模持續擴大，預計未來行業格局將加速分化——以客戶利益為中心、具備專業洞察及全球視野的多重家族辦公室將脫穎而出。通過有效整合全球資源、專業能力、研究能力與前沿技術工具，昇世集團已做好充分準備，在財富管理的新時代持續領航。」中國內地家族辦公室行業正從快速擴張轉向高品質發展。解讀《白皮書》時指出：「當前內地家族辦公室正處於從量到質的關鍵轉型期。代際傳承視窗開啟帶來歷史性機遇，而監管與人才短板則是現實瓶頸。我們希望通過扎實的數據、深度的案例與嚴謹的分析，為行業提供一份兼具學術厚度與實踐價值的參考指南。與昇世集團的合作，更是學術研究與國際一線實踐深度融合的典範。」家族辦公室如今已演變為綜合性的顧問服務生態。：「家族辦公室已演變為連接法律、稅務、信託、教育、慈善等多專業領域的超級紐帶。香港在這一生態中擁有得天獨厚的優勢：作為亞太區唯一同時連接內地與全球的財富管理樞紐，其政策確定性、稅收優惠的審批明確性及資本自由流動優勢，能夠有效賦能內地家族實現全球化佈局與合規傳承。我們希望通過此類研究合作提升行業專業標準，強化更廣泛的財富管理生態，為客戶創造更大價值。」補充道：「通過將學術洞察與行業專業能力相結合，昇世集團看到成都作為西部經濟高地和人才聚集中心，對家族辦公室服務有著巨大潛在需求。新辦公室將成為我們服務西部客戶、聯動區域資源、傳播家族治理理念的重要視窗。我們期待通過成都辦公室，將香港的制度優勢與內地西部龐大的財富管理需求精准對接，深化跨境協同。」