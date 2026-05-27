貿澤電子亮相COMPUTEX 2026 共探AI智慧新未來

貿澤電子亞太區行銷暨企業發展副總裁田吉平表示 :「當前AI浪潮正以前所未有的速度重塑產業樣貌，從半導體、智慧製造到消費性電子，各行各業皆加速邁向智慧化與數位轉型。今年COMPUTEX以『AI Together』為主軸，匯聚全球頂尖科技業者，共同勾勒AI產業發展新藍圖。貿澤電子很榮幸能參與這場年度科技盛會，我們攜手多家重要合作夥伴，在展位帶來最新的AI與智慧科技應用體驗，誠摯邀請各界先進親臨現場，一同掌握AI時代的關鍵脈動與無限商機。」

台北2026年5月27日 /美通社/ -- 全球領先的電子元件新品與工業自動化產品的授權代理商 貿澤電子 (Mouser Electronics) 宣布將於6月2日至5日盛大亮相COMPUTEX（臺北南港展覽館1館#J1105a展位）。本次展會，貿澤電子攜手 KYOCERA AVX (京瓷AVX ) 、Renesas Electronics (瑞薩電子) 、ROHM Semiconductor (羅姆)、Würth Elektronik (伍爾特電子) 等知名合作夥伴，一同探索 AI 科技發展與未來趨勢，把握智慧時代新機遇。

展會期間，貿澤將帶來一款自主開發的AI語音互動機器人M-bot，為現場觀眾帶來耳目一新的人機互動體驗。M-bot具備自然流暢的中英雙語互動能力，能以更直覺、更即時的方式與現場觀眾交流，可直接透過語音與其互動，查詢貿澤官網上的產品資訊、庫存狀態、價格及出貨進度等服務內容，並就電子元件選型、應用方案及相關技術疑問獲得即時參考建議。從資訊查詢到技術諮詢，M-bot皆能一站式的回應，大幅提升互動效率與服務體驗，充分體現貿澤電子以數位科技賦能客戶服務、打造智慧化技術支援的前瞻性佈局。

為了讓 AI 技術更貼近大眾，現場還設有多項互動式體驗，邀請參觀者親身感受 AI 應用的實際魅力。

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