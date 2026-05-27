Bybit推出AI子賬戶：通過資金隔離與權限管控實現更安全的AI智能體交易

阿聯酋迪拜2026年5月27日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit正式推出AI子賬戶功能，進一步升級賬戶架構，以更好地支持AI技術應用，並加強用戶對AI智能體的管控。作為Bybit安全框架的一部分，該專屬賬戶類型旨在保護用戶在將AI智能體接入Bybit交易賬戶時的資產安全。 此次全新上線的AI子賬戶獨立於常規子賬戶、託管子賬戶及伊斯蘭合規子賬戶，可讓用戶對AI交易智能體實現精準、定製化管控。目前該功能已面向所有Bybit用戶開放，可直接解決實盤交易環境中AI智能體接入帶來的新興風險。

重塑AI時代交易風險格局 隨着AI智能體在自動化交易領域日益普及，無限制API權限引發的安全隱患愈發突出。用戶將AI智能體接入交易賬戶時，面臨多重重大風險：智能體遭入侵、代碼存在漏洞或惡意智能體干擾，均可能導致未經授權的資金划轉、強制平倉等操作，進而造成無法挽回的資產損失。Bybit的AI子賬戶明確劃分了人工操作與機器自主操作的邊界，將所有智能體活動限定在獨立可控的環境內。 Bybit的AI智能體架構負責人Victor Wu表示：「我們意識到，隨着智能體交易成為主流，安全基準必須同步升級。任何智能體都不應擁有操控交易者全部資產組合的無限制權限。全新升級的賬戶架構，可避免AI智能體掌控交易者全部賬戶或隨意調動資產。Bybit的AI子賬戶構建了一道安全屏障，在保障資產安全的同時，讓交易者享受到AI創新帶來的紅利。」

強化用戶管控，築牢安全防護 AI子賬戶通過多層防護機制保障Bybit用戶的賬戶與資金安全，主賬戶持有者可對資產上限、划轉限額、槓桿上限及其他經授權的智能體指令實現精細化管控： 隔離式賬戶環境： 授權AI智能體在完全獨立的賬戶體系內運行，與主賬戶資金及其他子賬戶物理隔離，杜絕智能體越權訪問資產的可能

授權AI智能體在完全獨立的賬戶體系內運行，與主賬戶資金及其他子賬戶物理隔離，杜絕智能體越權訪問資產的可能 資金強制封閉管理： 智能體所有交易、操作等行為嚴格限定在指定子賬戶內， AI智能體 不具備跨賬戶資金調動能力

交易者自主權限管控： 賬戶持有者可針對單個AI子賬戶，自主設定最大資產持有量、關閉提現功能、設置槓桿上限等具體條件

賬戶持有者可針對單個AI子賬戶，自主設定最大資產持有量、關閉提現功能、設置槓桿上限等具體條件 主賬戶只讀監管權限： 全程透明查看智能體所有操作，實時監控運行狀態，無需交易者手動干預

全程透明查看智能體所有操作，實時監控運行狀態，無需交易者手動干預 僅API執行模式：不支持登錄訪問與APP內賬戶切換，防範賬戶被盜，以及他人私自手動操作AI託管資金