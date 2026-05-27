中國顯示芯片設計領軍企業雲英谷科技成功登陸香港交易所

雲英谷科技成立於2012年，致力於為消費電子品牌公司提供可靠及高性能的顯示驅動方案。公司採用Fabless業務模式，提供主要應用於智能手機的AMOLED顯示驅動芯片和主要應用於VR/AR設備的Micro-OLED顯示背板/驅動。經過多年技術積累與產品迭代，雲英谷科技已穩居顯示驅動芯片行業核心位置，不僅是中國大陸首家通過品牌客戶認證的AMOLED顯示驅動芯片企業，也是唯一一家對品牌公司累計出貨量超過千萬顆的大陸廠商。

雲英谷科技AMOLED顯示驅動芯片已經向全球多家主流智能手機品牌廠商量產出貨，應用於超10個產品系列，合作品牌合計佔據全球智能手機市場份額四分之一以上。根據弗若斯特沙利文報告顯示，按照2024年銷量計算，雲英谷科技是全球智能手機AMOLED顯示驅動芯片市場的第五大供應商，同時也是中國大陸最大的供應商。Micro-OLED顯示背板/驅動的銷售量位列全球第二，同時也是該領域中總部位於中國的規模最大的獨立供應商。

啟明創投主管合夥人周志峰表示：「2019年，中國半導體產業正迎來高速成長期，同時中國手機產業登上全球領導地位，沿著下游終端需求向上溯源，顯示芯片賽道具備極強的產業邏輯與成長空間。而雲英谷科技當時聚焦顯示驅動芯片主業，高度契合我們的投資邏輯，也是當時我們十分看好的優質細分賽道。與雲英谷科技攜手同行的七年裡，啟明創投以長期主義姿態一路相伴，共同支撐企業走到IPO。時至今日，啟明創投的投資策略越來越聚焦，堅持深耕自身已構建的能力圈，踏踏實實地開展投資佈局。在科技投資賽道，啟明創投長期堅定兩大核心投資主題：其一，人工智能作為通用目的技術（General Purpose Technology），必將重塑各行各業；其二，中國本土頂尖的產品設計、工程研發與先進製造實力，具備全球一流競爭力。依托這兩大主線，我們會重點聚焦AI技術與產業應用、硬科技兩大方向。」