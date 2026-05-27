貴州珍酒再度亮相2026香港Vinexpo Asia

港股白酒第一股立足國際商貿樞紐，以當代視野詮釋東方釀造哲學

香港 - 2026年5月27日 - 中國白酒行業領先品牌，港股白酒第一股——珍酒李渡集團有限公司（「珍酒李渡」或「公司」；股份代號：06979.HK，連同其附屬公司統稱「集團」）欣然宣佈，旗下旗艦醬香白酒品牌貴州珍酒，日前重磅登陸2026香港亞洲國際葡萄酒及烈酒展覽會（Vinexpo Asia 2026）。



本屆展會立足香港作為全球貿易樞紐與多元文化交匯的核心優勢，匯聚來自全球二十餘個國家及地區的頂尖酒商與業界權威。在全球烈酒市场寻求跨文化破局的背景下，本屆Vinexpo Asia特別強化突出了「Be Spirits Hong Kong」烈酒展區，以其超級聯繫人的角色，為中國白酒接軌國際烈酒市場構建了高規格的對話機制和合作橋樑。貴州珍酒此番亮相，不僅是集團國際化戰略的深化落地，更是向全球資本與高端消費市場展示中國白酒文化內核的重要窗口。



全產品陣容亮相：傳統匠心與現代表達的深度交融



此次參展，貴州珍酒產品陣容，精準覆蓋大眾消費、商務宴請、高端收藏及新生代雅酌等多元場景：其中戰略新品「牛市啤酒」專為新生代及國際化消費群體打造，以輕盈現代的品飲風格開拓多元消費場景，演繹傳統品牌的創新基因；高端標桿「大珍 2020」，瓶身融合「明四家」之一沈周的「珍」字墨寶、立體燙金浮雕工藝與非遺宣紙包裝，匠人手工打造外盒，將古典視覺藝術與現代工業設計完美結合。酒體由五位國家級白酒評審勾調，匯集多年優質基酒與珍稀老酒調味，極具高端品鑑與收藏價值。



此外，品牌同步展出「老珍酒」、「珍十五」、「珍三十」等經典核心單品，以及「珍十五」、「珍三十」、「珍2013」及「珍2014」四款高端年份光瓶酒。該系列以極簡美學包裝直觀呈現內在酒質與真實年份價值，主動接軌國際烈酒評鑑體系。



貴州珍酒源自貴州遵義醬香核心產區，始終恪守傳統固態發酵釀造工藝，憑藉醇厚細膩、空杯留香的獨特「珍式風格」，依托香港的國際化優勢，致力於打破地域與文化壁壘，向全球市場展示高品質中國醬香白酒的獨特「個性」。



高層戰略視野：開啟中式醬香白酒的跨文化傳播範式



珍酒李渡集團國際事務副總裁吳光曙先生表示：「Vinexpo Asia作為全球頂級的酒業展覽平台，是中國白酒對話世界的重要橋樑。香港作為得天獨厚的國際金融與商貿樞紐，向來是珍酒李渡布局全球化戰略的關鍵支點。在我看來，中國白酒的出海絕非單純的地域性市場擴張，更是一場關於中國傳統的釀酒工藝、東方酒禮文化與生活美學的全球化傳播。珍酒李渡紮根醬酒核心產區，始終以品質為根基、以文化為內核。我們連續亮相新加坡亞太免稅展覽與會議（TFWA）、香港Vinexpo及香港國際美酒展（Wine & Spirits Fair）等國際盛事，既是集團全球化戰略的穩健推進，更是身為行業領先品牌推動白酒文化走向世界的企業擔當。這次我們以更具國際視野、更簡約現代的敘事方式，向全球買家及投資人轉譯中式醬香白酒的年份價值與工藝美學。未來，珍酒李渡將持續立足香港、輻射亞太、布局全球，積極對接全球高端消費生態，講好中國白酒故事，助力醬香型白酒走向更廣闊的國際舞台，贏得實力認同與文化尊重。」



