2026年度邵逸夫獎得獎者名單公佈

以表彰他們對恆星爆炸和元素起源的研究。

以表彰他們發現急性早幼粒細胞白血病在分子與細胞層面的致病基礎，並開創了協同標靶治療方案，令這種疾病從最致命的癌症行列，轉變為治癒率最高的癌症之一。

數學科學獎 平均頒予

伊曼紐爾•康德斯（Emmanuel Candès）

美國斯坦福大學巴納姆—西蒙斯數學與統計學講座教授 及

卡米洛•德•雷列斯（Camillo De Lellis）

美國普林斯頓高等研究院數學學院IBM馮諾依曼講座教授

以表彰他們在運用深刻數學分析技術解決重要應用方面取得的突破性貢獻：前者嚴謹地解決了信息論、信號處理和統計學中的關鍵問題；後者推動了幾何測度論及流體動力學中奇異性問題的研究。