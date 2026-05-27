復星國際入選2026《財富》「最受讚賞中國公司榜單」

香港2026年5月27日 /美通社/ -- 5月27日，《財富》雜誌公佈2026年「最受讚賞中國公司榜單」，復星國際有限公司（簡稱「復星國際」或「公司」）（香港聯交所股份代號：00656）入選該榜單的行業明星榜，彰顯其在環境、社會和公司治理（ESG）、員工責任及利益相關者價值創造方面的卓越表現與行業領導力。 除復星國際外，上榜企業還包括：中國工商銀行、中國銀行、騰訊控股、阿里巴巴、比亞迪、中國移動、聯想集團、國家電網有限公司等。 創新驅動，積極回饋社會，ESG表現保持領先

憑借多年來在環境、社會及管治的持續努力，今年，復星國際再次成功入選標普全球《可持續發展年鑑2026》並在標普全球《可持續發展年鑑（中國版）2026》連續第三年名列最佳1%。根據最新MSCI 5.0版評級模型，復星國際MSCI ESG評級已升至最高級AAA；恒生可持續發展評級保持AA-；富時羅素FTSE ESG評分升至4.2（滿分5），並連續五年入選富時羅素社會責任指數（FTSE4Good Index Series）成份股。多項國際評級與指數表現持續提升，體現了復星在ESG治理、信息披露、風險管理及可持續發展實踐方面的長期積累與穩健成效。

復星堅持創新驅動與社會責任相融合，走出一條科創驅動責任引領的可持續發展之路。旗下健康產業秉承為更多患者帶來治癒希望的初心，圍繞臨床空白需求，深度佈局腫瘤、免疫炎症、神經退行性疾病等核心治療領域，積極拓展慢病及罕見病等領域，打造具有長期競爭力的產品管線與綜合解決方案。同時，持續夯實抗體、ADC、小分子、細胞治療等核心技術平台，並拓展核藥、小核酸等前沿技術。 在罕見病領域，以復邁寧為例，2025年，由復星醫藥自主研發的1類新藥蘆沃美替尼片（復邁寧）於中國境內獲批兩項適應症，獲批適應症為用於治療朗格漢斯細胞組織細胞增生症（LCH）及1型神經纖維瘤病相關叢狀神經纖維瘤（NF1-PN），填補國內罕見病腫瘤領域治療空白。

5月29日至6月2日，2026年美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會在美國芝加哥召開。其中，蘆沃美替尼片（復邁寧）治療1型神經纖維瘤病相關症狀性、不可手術叢狀神經纖維瘤成人患者的III期研究數據成功入選大會快速口頭報告（Rapid Oral Presentation），為NF1叢狀神經纖維瘤成人患者帶來高效新選擇。 此外，復宏漢霖的HLX43作為潛在同類最優的廣譜抗腫瘤PD-L1 ADC，其在非小細胞肺癌（NSCLC）領域的關鍵亞組無進展生存期（PFS）數據亦將於美國臨床腫瘤學會（ASCO）以快速口頭報告的形式首次披露，以進一步確證其在後線難治性NSCLC治療中的臨床應用潛力與價值。目前，針對NSCLC的國際多中心臨床研究在中國、歐洲、美國、澳大利亞、日本等地加速推進。除非小細胞肺癌外，HLX43已在婦科腫瘤、食管鱗癌等多個實體瘤中展現出「高效、低毒」的顯著優勢及積極療效信號。

在細胞治療領域，復星凱瑞持續推進國內首款獲批的CAR-T細胞治療藥物—奕凱達（阿基侖賽注射液）的可及性與可負擔性。截至2025年底，該產品已覆蓋超過110款省市惠民保及90餘項商業保險，備案治療中心覆蓋全國29個以上省市、數量超過210家，並於2025年12月納入首版商保創新藥目錄，這也將為進一步減輕患者負擔、提升這一前沿療法的可及性提供新的支付渠道支持。 在全球公共衛生領域，截至2025年底，復星醫藥自主研發的注射用青蒿琥酯已累計救治全球逾8,800萬重症瘧疾患者，已向全球累計供應超過4.4億支注射用青蒿琥酯。以SPAQ-CO系列產品為核心藥物的「季節性瘧疾藥物預防項目」，已惠及超過3.3億名非洲兒童；同時，非洲科特迪瓦園區一期工程主體結構順利封頂，並取得本地生產許可證，為推進非洲本地化藥品製造及供應奠定基礎。

在鄉村振興方面，截至2025年底，鄉村醫生項目已覆蓋16個省、市、自治區的78個項目縣（含25個國家鄉村振興重點幫扶縣），守護2.5萬名鄉村醫生，惠及300萬戶農村家庭、1,634萬農村人口。 積極應對氣候變化，推動低碳轉型 面對氣候變化與低碳轉型的趨勢，復星積極響應國家「雙碳」目標，推動碳中和與節能減排，並於2021年向社會做出承諾：「力爭於2028年實現碳達峰、2050年實現碳中和」，通過制訂氣候變化緩解和適應策略，支持《巴黎協定》的1.5℃控溫目標。復星更在2050碳中和承諾的基礎上，提出以2024年為基準年，至2034年範圍1和範圍2的溫室氣體排放強度下降20%的中期目標，這是復星對運營排放的嚴格約束，也彰顯了集團推動低碳轉型的決心與行動力。

同時，集團積極推動成員企業開展氣候行動。2025 年，Club Med旗下97%符合條件的度假村通過審核並獲得全球可持續旅遊權威標準—Green Globe 認證；三亞亞特蘭蒂斯、太倉阿爾卑斯國際度假區及麗江地中海國際度假區獲 LEED 金級認證等，展現復星在綠色建築與可持續旅遊領域的持續努力與成果。 展望未來，復星將繼續深耕產業，深化創新及全球化佈局，持續完善ESG管理體系，積極響應國家及全球可持續發展戰略，推動可持續發展各項目標落地。促進科技創新，落實「雙碳」目標，積極參與公益慈善，努力推動各項業務的長期可持續發展，為各利益相關方創造長遠價值，保護員工權益提高客戶滿意度，堅定踐行「讓全球家庭生活更幸福」的使命。

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