醫克生物科學家團隊進駐國創中心國際總部的 愛滋病治療性疫苗臨床研究關鍵技術創新中心

朝向ICVAX®的成功再邁出重要的一步

香港 - 2026年5月27日 - 總部位於香港科學園的醫克生物集團（「醫克生物」）欣然宣佈，粵港澳大灣區國家技術創新中心國際總部（「國際總部」）的愛滋病治療性疫苗臨床研究關鍵技術創新中心（「創新中心」）正式落成並啟用揭牌，中心的目標是關於醫克生物的愛滋病治療性疫苗（「ICVAX®」）臨床研究及商業化關鍵技術的研發及應用，ICVAX®的目標是在無需服用抗逆轉錄病毒療法（「ART」）的情況下達到功能性治癒愛滋病毒感染。 此項目獲得香港大學李嘉誠醫學院愛滋病研究所創始所長陳志偉教授及深圳市第三人民醫院盧洪洲院長擔任顧問合作開展。



【由左至右】：國際總部副主任曹騰飛博士，醫克生物企業融資總監兼聯合創始人劉高原先生，深圳清華大學研究院常務副院長、國際總部主任劉仁辰博士，醫克生物行政總裁兼聯合創始人金俠博士，醫克生物首席科學顧問兼聯合創始人陳志偉教授，醫克生物董事會主席兼聯合創始人鄭淇德醫生

國際總部坐落在河套深港科技創新合作區（「河套合作區」），是廣東省、深圳市和清華大學聯合部署的國家級綜合領域成果轉化平台，致力於打造具備全球視野、國際領先的重大技術創新及產業化平台。 其緊扣國家重大戰略需求，聚焦生物醫藥、高性能材料、人工智慧等關鍵賽道， 彙聚全球創新資源、聯動行業龍頭企業，開展有組織科研與成果轉化。



自1981年首次發現愛滋病以來，已有4,080萬人因愛滋病病毒感染而死亡。 目前，全球仍有超過4,410萬名愛滋病毒感染者。 雖然ART可以有效控制愛滋病毒，但仍然無法根治此病，並凸顯了免疫療法的重要性。 免疫療法旨在增強宿主的免疫反應，期望能在無需ART的情況下控制病毒複製，最終實現病毒的完全抑制，達到功能性治癒的效果。 醫克生物自主研發的創新型愛滋病治療性核酸藥物ICVAX®，能誘導具有廣譜、多功能的病毒特異性T細胞，以在無需服用ART的情況下實現功能性治癒愛滋病毒感染的目標。



醫克生物於2024年11月完成ICVAX® 藥物的首次人體一期臨床試驗。 結果顯示，該藥物具有卓越的安全性和良好的免疫原性。 將於2026年第二季度開展兩項多中心二期臨床試驗以評估ICVAX® 藥物在人體中的機理和療效，兩項皆是隨機、雙盲、安慰劑對照的臨床研究，而臨床試驗機構包括香港威爾斯親王醫院，以及國內八所三甲醫院進行，包括深圳市第三人民醫院、首都醫科大學附屬北京地壇醫院、首都醫科大學北京佑安醫院、廣州市第八人民醫院、天津市第二人民醫院、鄭州市第六人民醫院、成都市公共衛生臨床醫療中心和重慶市公共衛生醫療救治中心。



值得關注的是，在愛滋病藥物臨床試驗中，用於評估免疫學和病毒學指標的規範化檢測體系至關重要。 但國內缺乏針對臨床試驗中感染性樣本的標準操作規程，會阻礙ICVAX® 等新型傳染病療法的臨床開發與監管審批。 作為國際總部的重要一員，創新中心旨在建立符合國際標準的T細胞免疫原性與病毒儲存庫標準化臨床檢測體系，以及發掘與藥物效力相關的核心生物標誌物，填補國內在此領域的技術空白。 並希望通過配合醫克生物的ICVAX® 二期臨床試驗，為臨床試驗樣本檢測中制定標準化臨床精准檢測方法。



醫克生物集團行政總裁金俠博士表示：「我非常榮幸能被委任去領導此國際總部的技術創新中心重點項目。 同時，我亦非常感謝國際總部為此專案提供現代化、設備齊全的實驗室，以及資金資助支持初期兩年的研發開支。 我堅信，標準化檢測方法的制定不僅能夠提升我們ICVAX® 臨床試驗的品質，最終還將成為愛滋病及其他傳染病藥物臨床轉化領域的行業和國家標準。」



深圳清華大學研究院常務副院長、國際總部主任劉仁辰博士表示：「熱烈祝賀愛滋病治療性疫苗臨床研究關鍵技術創新中心正式揭牌成立。未來，國際總部會持續發揮平台資源優勢，落實全鏈條孵化服務。專案經理人將貫穿專案全週期開展服務保障，做好資源整合、人才引育、臨床對接、成果轉化等各項工作，為專案穩步推進保駕護航。」



隨著項目推進，ICVAX® 有望成為首個實現功能性治癒的愛滋病治療性核酸藥物，為全球 4,410 萬名感染者帶來新希望。 同時，專案所構建的標準化檢測平台與協同創新模式，將為其他重大傳染病創新藥物的研發提供可借鑒的範例，進一步強化大灣區生物醫藥產業的國際競爭力，助力國家生物安全與公共衛生體系建設。









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