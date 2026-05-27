ViaBTC推出「共识十年」主題活動 慶品牌成立十週年

香港2026年5月27日 /美通社/ -- 全球領先的區塊鏈基礎設施提供商ViaBTC集團今日正式推出十週年慶祝活動，標誌著該品牌自2016年創立以來迎來重要發展里程碑。該活動回望ViaBTC十年深耕之路，始終為全球礦工、交易用戶及加密貨幣用戶提供穩定可靠的服務，堅守長期發展初心。
本次十週年活動主題定為「共识十年」(Proof of Decade)，靈感源自工作量證明、權益證明等區塊鏈行業共識機制。2016年6月5日，ViaBTC正式上線礦池業務，自此開啟發展征程，目前業務已覆蓋全球150多個國家及地區，用戶規模超200萬。十年來，ViaBTC旗下比特幣礦池保持零宕機全天候穩定運行，孤塊率穩居行業低位，有效減少無效區塊帶來的損失，切實保障礦工收益。
在算力規模方面，ViaBTC礦池始終穩居全球比特幣礦池第一梯隊，目前在LTC/DOGE（萊特幣/狗狗幣）聯合挖礦、ZEC（大零幣）挖礦、BCH（比特幣現金）挖礦領域位列全球首位。該礦池支持十餘種主流工作量證明機制加密貨幣，為全球用戶打造安全、穩定、高效的挖礦服務。
除挖礦業務外，ViaBTC集團依托旗下全球加密貨幣交易平台CoinEx搭建多元化外延產業生態，業務遍及200多個國家和地區，涵蓋安全交易、多鏈錢包及一站式加密貨幣資產管理等多元服務。平台打通挖礦、交易、資產存儲與理財服務全鏈路，為用戶提供一體化加密貨幣使用體驗。
ViaBTC集團創始人兼首席執行官楊海坡表示：「對ViaBTC而言，持續穩定的服務輸出、透明的收益結算、公平的兌付機制以及成熟的系統架構，是贏得用戶信賴的核心。邁入下一個十年，我們將持續堅守初心，完善產業生態佈局，傾力打造區塊鏈行業穩健可靠的底層基礎設施。」
在本次「共识十年」活動期間，ViaBTC面向全球用戶與合作夥伴推出一系列週年福利活動，包括涵蓋各大核心市場的社群慶祝活動，總獎池達10萬美元的福利活動也將於2026年6月2日正式開啟。
關於ViaBTC集團
ViaBTC集團由楊海坡於2016年5月創立，是一家領先的區塊鏈基礎設施提供商，業務生態涵蓋ViaBTC礦池、CoinEx交易平台、CoinEx錢包及ViaBTC Capital投資平台四大板塊。該集團提供覆蓋挖礦、交易、資產管理與風險投資的全方位加密貨幣服務，目前在LTC/DOGE聯合挖礦領域排名全球第一，服務全球超過200萬用戶。有關詳情，請訪問官網：https://www.viabtc.com/。
View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/viabtc--302782928.html
SOURCE ViaBTC Group